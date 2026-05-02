Sezona 5-0'lık hezimetle veda etti "Ama genç oyuncularımız ümit verdi" dedi

TFF 1. Lig'de son maçına Manisa'da çıkan Sakaryaspor, rakibine 5-0 mağlup oldu. Teknik Direktör Murat Balaban genç oyuncularının ümit verdiğini ileri sürdü.

TFF 1. Lig'den düşmesi haftalar önce kesinleşen Sakaryaspor, sezonun son maçında deplasmanda Manisa FK ile karşı karşıya geldi. Yeşil siyahlı takım rakibi karşısında hezimete uğradı ve 5-0'lık yenilgiyle TFF 1. Lig'e veda etti.

"MAÇA İYİ BAŞLADIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Sakaryaspor Teknik Direktörü Murat Balaban ise farklı yenilgiye rağmen genç futbolcularının ümit verdiğini söyledi.

Maça iyi başladıklarını ileri süren Balaban, ilk yarıda goller bulabileceklerini ancak son vuruşlarda yetersiz kaldıklarını belirtti.

Sakaryaspor - Çorum FK maçının ardından: Murat Balaban, "Gençleri oynattık." - Sakarya Postası
Sakaryaspor'da genç oyunculara yer verdiğini söyleyen Balaban, şu ifadeleri kullandı:
"Sakaryaspor altyapısından birkaç tane genç oyuncumuzu kazandırabilir miyiz diye düşündük. Rakibimiz ise tam kadro karşımıza çıktı.
İkinci yarıda savunma anlamında bazı kırılmalarımız oldu bu nedenle de pozisyonlara girdiler. Yediğimiz gollerden biri penaltıdandı. Ama genel anlamda baktığım zaman bizim genç oyuncularımızın istediğimiz geri dönüşü bazı oyunculardan aldığımızı düşünüyorum. İlerisi için genç oyuncularımızın ümit verdiğini düşünüyorum."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Spor
Arda Güler hepsini geçti
Arda Güler hepsini geçti
Mehmet Ali Aydınlar neden aday oldu?
Mehmet Ali Aydınlar neden aday oldu?