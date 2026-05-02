Sezona 5-0'lık hezimetle veda etti "Ama genç oyuncularımız ümit verdi" dedi

TFF 1. Lig'den düşmesi haftalar önce kesinleşen Sakaryaspor, sezonun son maçında deplasmanda Manisa FK ile karşı karşıya geldi. Yeşil siyahlı takım rakibi karşısında hezimete uğradı ve 5-0'lık yenilgiyle TFF 1. Lig'e veda etti.

"MAÇA İYİ BAŞLADIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Sakaryaspor Teknik Direktörü Murat Balaban ise farklı yenilgiye rağmen genç futbolcularının ümit verdiğini söyledi.

Maça iyi başladıklarını ileri süren Balaban, ilk yarıda goller bulabileceklerini ancak son vuruşlarda yetersiz kaldıklarını belirtti.



Sakaryaspor'da genç oyunculara yer verdiğini söyleyen Balaban, şu ifadeleri kullandı:

"Sakaryaspor altyapısından birkaç tane genç oyuncumuzu kazandırabilir miyiz diye düşündük. Rakibimiz ise tam kadro karşımıza çıktı.

İkinci yarıda savunma anlamında bazı kırılmalarımız oldu bu nedenle de pozisyonlara girdiler. Yediğimiz gollerden biri penaltıdandı. Ama genel anlamda baktığım zaman bizim genç oyuncularımızın istediğimiz geri dönüşü bazı oyunculardan aldığımızı düşünüyorum. İlerisi için genç oyuncularımızın ümit verdiğini düşünüyorum."