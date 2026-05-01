Sakaryaspor veda maçında dağıldı

TFF 1. Lig'de küme düşmesi kesinleşen Sakaryaspor son maçında Manisa FK'ye 5-0 mağlup oldu.

1. Lig'in 38. ve son haftasında Manisa FK, sahasında Sakaryaspor'la karşılaştı. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekip sahadan 5-0'lık skorla galip ayrıldı.

SAKARYASPOR KÜME DÜŞTÜ

Bu sonuçla birlikte 55 puana ulaşan Manisa FK, 9. sıraya yerleşti. 34 puanla 18. sırada kalan Sakaryaspor ise küme düştü.

DETAYLAR

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Oğuzhan Gökçen, Selim Şenöz, Çağrı Yıldırım

Manisa FK: Saim Sarp Bodur, Yunus Emre Köse, Kubilay Sönmez, Ada İbik, Umut Erdem (Dk. 46 Umut Can Aslan), Yunus Emre Dursun, Ahmet Şen (Dk. 46 Emre Akboğa), Muhammed Enes Kiprit (Dk. 66 Batuhan Çolak), Adekanye (Dk. 67 Osman Kahraman), Diony (Dk. 84 Oğuzhan Yurtdaş), Vargas

Sakaryaspor: Ataberk Dadakdeniz, Eren Erdoğan, Özgür Çoban (Dk. 78 Yusuf Sunar), Arif Kocaman, Erdem Dağlı (Dk. 46 Doğukan Tuzcu), Selim Kütük, Kerem Şen (Dk. 59 Abdülsamed Turan), Poyraz Efe Yıldırım, Alparslan Demir (Dk. 72 Miraç Ertuğrul Bingöl), Haydar Karataş, Yunus Emre Tekerci (Dk. 59 Emirhan Yeşilyurt)

Goller: Dk. 13 ve Dk. 26 Adekanye, Dk. 50 (Penaltıdan), Dk. 53 ve Dk. 57 Diony (Manisa FK)

Sarı Kartlar: Dk. 72 Batuhan Çolak (Manisa FK), Dk. 47 Özgür Çoban, Dk. 61 Poyraz Efe Yıldırım ve Dk. 63 Selim Kütük (Sakaryaspor)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

