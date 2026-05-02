Mustafa Çulcu: Net penaltı

Mustafa Çulcu: Net penaltı
Merkez Hakem Kurulu'nun eski başkanı Mustafa Çulcu, Gaziantep FK-Beşiktaş maçındaki hakem kararlarını değerlendirdi. Çulcu, "Taşkınsoy yaşadığı ve atlattığı bunca badireden sonra ayakları üzerinde durmayı maçtan başarılı çıkmayı bildi" yorumunu yaptı.

Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) eski başkanı Mustafa Çulcu, Gaziantep FK-Beşiktaş maçındaki hakem kararlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Beşiktaş'ın kazanmayı bildiğini belirten Çulcu, "Sezon başında A.Buğra Taşkınsoy'un az daha hakemliği bitiriliyordu. Gel zaman git zaman bugün için aynı yönetim, aynı hakeme sahada ve özellikle derbilerde VAR'da kurtarıcı olarak sarıldı. Duyduğumuz kadarıyla hakemlikte iddialı bir motto oluşmuş. İtaat, biat, konunun üstünü ört, el öp, özür dile, yolun açılsın diyorlar" iddiasında bulundu.

"CENGİZ'E SARI ÇIKMALIYDI"

Mustafa Çulcu. Fotomaç'taki yazısında hakem kararlarıyla ilgili de şu ifadeleri kullandı:
"9'da Beşiktaş, 25'te de Gaziantep elle oynama düşüncesiyle penaltı bekledi. Devam kararları doğru.
21'de kaleci Zafer geç kalınca Jota Silva'ya müdahalesinde hakem net penaltıyı sahada anında verdi.
31'de Jota Silva-Camara mücadelesinde topa vuran Camara'nın ayağını kaçıracak zamanı ve alanı yok o ayak yere inecek.
Sarı kart olmaz. Ya kırmızı olur ya da devam. Kart çıkmamalıydı. Sergen hoca basma hemen önünde olunca gördü kırmızı bekledi! Hocam dikkat edersen sarı geç çıktı, muhtemelen VAR'dan üflendi! 36'da Mujakic'in yüzüne ellerini illegal kullanan Cengiz'e net sarı çıkmalıydı ama çıkmadı! Evrensel uygulama sarı lakin bunca zamandır ülke futbolumuzda bunu bir türlü standarda oturtamadık!
54'te G.Antep penaltı bekledi. Camara-Cengiz mücadelesi ceza alanı dışında penaltı yok. Hakem doğru karar verdi. Son dakika G.Antep'in attığı gol öncesi Draguş topu elle kontrol edince VAR'dan iptal doğru.
Taşkınsoy yaşadığı ve atlattığı bunca badireden sonra ayakları üzerinde durmayı maçtan başarılı çıkmayı bildi. Bravo."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

