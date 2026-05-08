Annesini bulamadı emekleyerek otobüse bindi! 2 yaşındaki çocuğun o anları kamerada

Zonguldak'ta, telefoncuya giren ailesini bulamayan 2 yaşındaki çocuk, emekleyerek halk otobüsüne bindi. Otobüs şoförü eve giderken çocuğu fark edince neye uğradığını şaşırdı. O anlar halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansırken, şoför Gündüz Çimen, çocuğu ailesine teslim etti.

Zonguldak'ta 2 yaşındaki çocuk, ailesi telefoncu dükkanına girdiği sırada park halinde kapısı açık olan halk otobüsüne emekleyerek bindi.

Evine giden otobüs şoförü, çocuğu fark edince neye uğradığını şaşırdı. Otobüsü sağa çekerek çocuğu sürücü koltuğunun yanına alan kaptan, küçük kızı ailesine teslim etti.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, Alaplı ilçesi halk otobüsü duraklarında dün meydana gelen olayda, Karadeniz Ereğli’den Alaplı'ya gelen halk otobüsü şoförü Gündüz Çimen, durağa yanaştıktan sonra ekmek almak için araçtan indi.

EMEKLEYEREK BİNİP ARKA KOLTUĞA OTURDU

Bu sırada kapısı açık şekilde duran otobüse 2 yaşındaki kız çocuğu emekleyerek bindi ve arka koltuğa oturdu.

Sürücü araca binip evine doğru yola çıktığı esnada bir ağlama sesi duyarak arkasına baktı ve çocuğu fark etti. Ağlayan çocuğu sakinleştiren Çimen, durumu yetkililere bildirdi.

Garaj amirliğine dönen Çimen çocuğu ekiplerin yanına götürdü. Ekiplerin çalışmasıyla ailesinin telefoncuya gittiği esnada çocuğun yanlarından ayrıldığı tespit edildi.

Çimen, ekiplerle birlikte çocuğu ailesine teslim etti.

O anlar ise aracın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. (DHA)

