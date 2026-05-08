Mazot yüklü tanker alev aldı! 7 araç ve 17 personelle facianın önüne geçildi

Yayınlanma:
Muğla'da bir akaryakıt istasyonunda mazot yüklü tankerde yangın çıktı. İstasyondaki boşaltım esnasında tankerin üst kısmından sızan mazotun egzoza temas etmesi ile tankerin alev alması ve yaşanan panik anları kameraya yansıdı.

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda mazot yüklü tanker alev aldı.

Mazot yüklü tanker benzin istasyonunda alev aldı!Mazot yüklü tanker benzin istasyonunda alev aldı!

15 BİN TOK MAZOT YÜKLÜ TANKER ALEV ALDI

Göcek Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda dün saat 14.30 sıralarında meydana gelen olayda, 15 ton mazot yüklü 48 H 6833 plakalı tanker, bir anda alev aldı.

ALEVLER BİR OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETE SIÇRADI

Kısa sürede büyüyen alevler, tankeri tamamen sardı. Alevler, bu sırada akaryakıt istasyonunda bulunan 48 JS 627 plakalı otomobil ile 48 AOG 018 plakalı motosiklete de sıçradı. Motosiklet ile tanker tamamen yanarken, otomobilin ön kısmı ise zarar gördü.

7 ARAÇ VE 17 PERSONELLE FACİANIN ÖNÜNE GEÇİLDİ

İhbarla olay yerine itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Jandarma ve emniyet güçleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri olası bir facianın önüne geçebilmek için yoğun çalışma yürüttü. Toplam 7 araç ve 17 personelin müdahale ettiği yangın, 1 saat süren çalışmayla söndürüldü.

ALEVLERİN BAŞLAMA ANI KAMERADA

Yaşanan olayın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, istasyondaki boşaltım esnasında tankerin üst kısmından sızan mazotun egzoza temas etmesi ile tankerin alev alması, bir istasyon çalışanının yangın söndürme tüpüyle olaya müdahale etmek istemesi ve yaşanan panik anları yer aldı.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Hürrem Sultan’dan Paris podyumlarına: İktidarın ipek ve sırma ile dokunmuş hali
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Türkiye
Alev alev yanan tanker kullanılamaz hale geldi
Alev alev yanan tanker kullanılamaz hale geldi
İş merkezinin çatısında korkutan yangın! Kulübe alev alev yandı
İş merkezinin çatısında korkutan yangın! Kulübe alev alev yandı