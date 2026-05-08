Yapay zeka dolandırıcılık ağına operasyon

Karabük merkezli 14 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, yapay zeka teknolojisini kullanarak 90 kişiyi mağdur ettiği tespit edilen dolandırıcılık şebekesi çökertildi. Gerçekleştirilen baskınlarda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla bir çalışma başlattı.

YAPAY ZEKA İLE SAHTE FATURA VE GÖRSEL ÜRETTİLER

Emniyet güçlerinin yürüttüğü çalışmalarda, şebekenin çalışma yöntemi de deşifre edildi. Şüphelilerin, sanal medyadaki çeşitli uygulamalar üzerinden başta endüstriyel makineler olmak üzere birçok ürünü piyasa değerinin altında fiyatlarla satışa sunduğu belirlendi.

Müşterileri ikna etmek için yapay zeka teknolojisine başvuran şebeke üyelerinin, sahte fatura, sahte irsaliye, kurgu iş yeri görselleri ve sahte ürün teslimat fotoğrafları ürettiği saptandı. Çetenin bu yöntemle toplam 90 kişiyi dolandırdığı tespit edildi.

14 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından, şebekeye yönelik operasyon için düğmeye basıldı. Karabük merkezli olmak üzere; Diyarbakır, Eskişehir, Batman, İstanbul, Adana, Konya, Antalya, Hatay, Gaziantep, Kütahya, Edirne, Mersin ve Aydın'da eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Operasyon kapsamında, nitelikli dolandırıcılık eylemlerini gerçekleştiren örgüt lideri, örgüt üyeleri ve şebekeye yardım ettiği değerlendirilen toplam 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, suç unsuru barındırdığı değerlendirilen cep telefonlarına ve çok sayıda dijital materyale el konuldu. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)