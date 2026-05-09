AKP'ye yakın şirketten Erdoğan'ı kızdıracak ekonomi anketi: Yurttaş gıdadan da kısıyor!

GENAR’ın Nisan 2026 araştırması, ekonomik sıkıntıların artık temel ihtiyaçlara da yansıdığını ortaya koydu. Araştırmaya göre 65 yaş üstü vatandaşların yüzde 21,6’sı gıda harcamalarını kısmak zorunda kaldığı belirtildi.

AKP’ye yakınlığıyla bilinen kamuoyu araştırma şirketi GENAR tarafından hazırlanan Nisan 2026 araştırması, ekonomik sıkıntıların toplum üzerindeki etkisini ortaya koydu.

Sözcü'de yer alan habere göre; araştırmada özellikle 65 yaş üstü vatandaşların temel gıda harcamalarında kısıntıya gitmek zorunda kaldığı görüldü.

Türkiye genelinde gerçekleştirilen çalışmada, vatandaşların ekonomik koşullar karşısındaki tüketim ve tasarruf eğilimleri incelendi. daha önce sosyal ve kültürel harcamalarda görülen daralmanın artık temel ihtiyaç alanlarına da yayıldığına dikkat çekildi.

ARTIK GIDADAN DA 'TASARRUF' YAPILIYOR

Araştırmada, katılımcılara Türkiye’nin dezenflasyon süreci ve fiyat istikrarına yönelik ekonomi politikalarına ilişkin görüşleri soruldu. Mart 2026 itibarıyla yıllık enflasyonun yüzde 30,9 seviyesine gerilemesine rağmen, ekonomi yönetimine duyulan güvenin sınırlı bir artış gösterdiği belirtildi. Raporda, toplum genelinde jeopolitik gelişmelerin de etkisiyle “bekle-gör” yaklaşımının öne çıktığı belirtildi.

Tasarruf yapamadığını belirtenlerin oranının yüzde 58,1 seviyesinde kalması dikkat çekerken, yatırım tercihlerinde altının ilk sıradaki yerini koruduğu, dövize yönelimde ise yeniden hareketlilik yaşandığı kaydedildi.

Araştırmanın en dikkat çeken bölümü ise harcama kısıtlamalarının artık sosyal yaşamın ötesine geçerek temel gıda ihtiyaçlarını da kapsaması oldu. Özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarda gıda harcamalarını kısmak zorunda kalanların oranının yüzde 21,6’ya ulaştığı belirtildi. Raporda bu durumun, ekonomik daralmanın kırılgan kesimler üzerindeki etkisini açık biçimde gösterdiği ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

