Öğretmenlerin fark ettiği yaralı çakal tedavi altında!

Yayınlanma:
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde öğretmenlerin yaralı halde bulduğu çakal, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Kurtlar Köyü’nde yer alan ilkokulda görevli öğretmenler, Selim Gürel, Müjdat Vural ve Barış Güner, okula gittikleri sırada yolda sürünmekte olan yaralı bir çakal gördü.

YARALI ÇAKALI ÖĞRETMENLER BULDU!

Yolda buldukları çakalın yaralı olduğunu fark eden öğretmenler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne haber verdi.

Yapılan ihbar üzerine, olay yerine giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, yaralı çakalı yakaladı ve araca aldı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI!

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgeden götürülen çakalın, tedavi altına alındığı ifade edildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

