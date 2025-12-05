Zeydan Karalar 150 gündür tutuklu! Hemşerileri meydanlara çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İBB'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, savcılıkça örgüt lideri olduğu iddia edildiği halde kısa sürede tahliye edilen ve 'itirafçı' olan Aziz İhsan Aktaş'ın beyanları ile tutuklanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 150 gündür Silivri Ceza İnfaz Kurumlarında tutuklu bulunuyor.

Zeydan Karalar hakkındaki iddialara madde madde yanıt verdi

Adana'nın seçilmiş başkanı Zeydan Karalar'ın tutukluluğu, hemşerileri tarafından Adana'da protesto edildi.

"BU HUKUKSUZLUK SONA ERECEK HEP BERABER ŞENLİK YAPACAĞIZ"

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, "Zeydan başkan tam 150 gündür tutsak vaziyette. Ama bir tek gün moralini bozmadı. Bir tek gün sizlerden ayrı düşünmedi. Bir tek gün Adanasını yalnız bırakmamak için üretimden vazgeçmedi. Haksız ve hukuksuz biçimde tutsak edilen Zeydan başkanımız Adanalıya hizmetten uzak tutuluyor. Onu, hizmetlerinden koparmak isteyenler, onu Adanalıdan koparmak isteyenlerin şu kalabalığı görüp utanmaları gerekiyor. Elbette bu hukuksuz günler son bulacak. Bu hukuksuzluk sona erecek ve inşallah başkanlarımızın özgürlüğüne kavuştuğu gün hep beraber şenlik yapacağız. Bugün, Tük kadınına seçme ve seçilme hakkı verildiği 91'inci yıl. Böyle bir günde hem Zeydan başkanımız tutsak hem de seçilmiş bir kadın belediye başkanımız tutsak. Yazıklar olsun onlara" ifadelerini kullandı.

"TEK ADAM SİSTEMİNİ DE İLK SEÇİMDE TARİHİN KARANLIK ÇÖPLERİNE ATACAĞIZ"

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut ise şunları söyledi:

"İki gün önce Silivri'ye gittim. Size Zeydan başkanımızın selamını getirdim. Bugün başkanlarımız orada tutsak ise tek adam sisteminin getirdiği dayatmalar ve yargıyı sopa olarak kullanan AKP zihniyeti yüzündendir. Ne kadar çamur atarlarsa atsınlar hiçbirinin bize bulaşmayacağını hepimiz biliyoruz. En kısa sürede, ilk mahkemede başkanlarımız bizim aramızda. Buna kimse engel olamayacak. Tek adam sistemini de ilk seçimde tarihin karanlık çöplerine atacağız. Zeydan başkanımıza her zaman sahip çıkacağız. Özgürlüğünü kazanıncaya kadar bu mücadeleye devam edeceğiz."

(sürecek)