Zeydan Karalar hakkındaki iddialara madde madde yanıt verdi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kamuoyunda "Aziz İhsan Aktaş davası" olarak bilinen soruşturma kapsamında 5 Temmuz günü gözaltına alındıktan sonra 8 Temmuz'da tutuklandı.

Etkin pişmanlıktan yararlanan Baki Nugay'ın ifadeleri üzerine tutuklanan Karalar hakkında hazırlanan iddianamede 12 yıla kadar hapsi istendi.

KARALAR'DAN İDDİALARA YANIT

Karalar, Silivri’den gönderdiği bilgi notunda, iddianamede kendisine yöneltilen suçlamalara yanıt verdi.

İtirafçı Baki Nugay'ın verdiği ifadede tutuklanmasına yol açan suçlamaların iddianamede 2019 ile 2024 yılları arasında yaşanmış şekilde gösterildiğini belirten Karalar, “Halbuki tarafıma yönelik suçlamalar 2019 yılından önce” dedi.

Zeydan Karalar, gönderdiği notta şunları kaydetti:

“1-) İtirafçı Baki Nugay’ın Seyhan Belediyesi’nde yaptığı işle ilgili ‘ödemelerimi alamıyordum, onun için tekliflerini kabul ettim’ şikâyetiyle 8 Temmuz 2025 tarihinde tutuklandım.

2-) Oysa Baki Nugay’ın firması benden önce, AKP döneminde Seyhan’da çalışıyordu. Yani oradan bize miras. Hem geçmişteki alacakları hem de devam eden işiyle ilgili ödemelerinin her ay düzenli yapıldığı, belgeleri ile iddia makamına sunuldu. Buna rağmen irtikap suçlamasıyla tutuklandım.

3-) PEKİ NE OLDU?

Açıklanan iddianamede de sayın savcı bu şahsın ‘hak ediş ödemelerini almak için baskı altında para vermek zorunda kaldığı iddiasına itibar edilmemiş’ demektedir. Ancak bu kez de ‘Suç örgütünün ihale almak ve ihale almaya devam etmek için para verdiği’ şeklinde yorum yapılmıştır.

Öncelikle burada Baki Nugay’ın doğruyu söylemediği ve benim ifademin doğru olduğunun açıkça kabul edildiği görülmektedir.

İddia makamının yeni iddiası ise bir kurgudan öteye gidememiştir.

4-) NEDEN?

Buradan bakalım;

Baki Nugay’ın Seyhan Belediyesi’nden aldığı; 2015/57652 sayılı ve 6 firmanın katıldığı ihaleye yapılan itirazlar neticesinde Kamu İhale Kurumu ihaleyi iptal etmiş, Bölge İdare Mahkemesi ihalenin Barka’nın olduğuna karar vermiş ve mahkeme kararı neticesinde sözleşme 23.06.2016’da imzalanmıştır. Görüldüğü üzere adli mercii kararı doğrultusunda işlem yapılmış olup hiçbir belediye ihale yetkilisinin dahli olmamıştır ve zaten olamaz.

5-) Yani ‘yeni ihale almak için’ iddiası var ya iddia makamının; oysa sayın savcı Seyhan Belediyesi’nden ilgili belgeleri celp ettiğinde Zeydan Karalar Başkanlığı döneminde bu şahısların hiçbir şirketinin başka bir ihale almadığını görmüş olmalıydı.

"NEDEN TUTUKLUYUM?"

"Benimle ilgili, itirafçının gerçek dışı beyanından başka hiçbir maddi delil olmamasına rağmen neden tutukluyum?" diye soran Karalar şöyle devam etti:

"İddianamenin bütününde, ‘suç örgütünden ve 2019-2024 arasında gerçekleştiği ileri sürülen eylemlerden’ söz ediliyor halbuki tarafıma yönelik suçlamalar 2019 yılından önce. Kaldı ki Aziz İhsan Aktaş’ın hiçbir firması ile ne Seyhan ne de Büyükşehir Belediyesi döneminde çalıştım.

Ayrıca isnat edilen eylemin Adana’da gerçekleştiği iddia edilmekte. O halde neden Aziz İhsan Aktaş dosyasındayım?

Ben kimseye bağlı değilim. Adanalı olarak direkt Yüce Allah’a bağlıyım. O yüzden ‘Ben Adanalıyım, Silivri’de ne işim var?’ dedim.

Her geçen saniye Adana’ma ve şahsıma yapılan haksızlığın boyutu artmaktadır.”