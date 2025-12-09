8 gündür kayıptı! Yol kenarında eski eşi ile ölü bulundu

Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma ekiplerinin devriye görevi sırasında şüphelendiği park halindeki bir otomobilde bir erkek ve bir kadın silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boğazkaya Mahallesi kırsalında yürüttükleri devriye görevi sırasında, şüpheli gördükleri park halindeki 55 ABR 985 plakalı otomobili kontrol etmek istedi.

Aracın içerisinde yapılan incelemede, bir erkek ve bir kadının silahla vurulmuş halde cansız bedenlerine ulaşıldı. Ölen kişilerin Merve Ş. (21) ve Sezer A. (28) olduğu belirlendi.

jandarma.jpg

8 GÜN ÖNCE KAYIP İHBARI YAPILMIŞ

Çiftin yaklaşık iki ay önce boşandıkları ve ortak bir çocuklarının bulunduğu öğrenildi. Daha dikkat çekici bir detay ise, hayatını kaybeden Sezer A.'nın babasının olaydan 8 gün önce kayıp ihbarında bulunmuş olmasıydı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri, gerekli çalışmaları tamamladıktan sonra cansız bedenler otopsi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Yıllarca şiddet gördüğü eşini öldüren Serap Yazıcı hakim karşısına çıkıyor! Mahkeme kararını açıklayacakYıllarca şiddet gördüğü eşini öldüren Serap Yazıcı hakim karşısına çıkıyor! Mahkeme kararını açıklayacak

Jandarma ekipleri, olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu yönünde geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

