Yıllarca şiddet gördüğü eşini öldüren Serap Yazıcı hakim karşısına çıkıyor! Mahkeme kararını açıklayacak

Kendisine sistematik olarak şiddet uygulayan evli olduğu Yasin Avcı’yı öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Serap Avcı’nın davasının beşinci duruşması salı günü Küçükçekmece Adliyesi’nde görüldü. Duruşmada savcı, Avcı’nın “nitelikli kasten öldürme” suçundan cezalandırılmasını talep etti ve olayda yalnızca haksız tahrik indirimi uygulanabileceğini savundu.

Savunmanın süre talebi üzerine karar duruşması 9 Aralık saat 10.00’a ertelendi. Avcı'nın karar duruşması bugün görülecek.

Davaya ilişkin kadın örgütlerinin tepkileri söz konusu. Savcılık mütalaasında, dosyada aylar boyunca yer alan ve Serap’ın maruz kaldığı sistematik şiddeti belgeleyen ifadeler, tanık anlatımları ve Adli Tıp bulguları büyük ölçüde yok sayıldığı belirtiliyor. Komşu tanıkların beyanları, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’nın değerlendirmesi ve Serap’ın vücudundaki yaralanmaları ortaya koyan raporlar mütalaada kendisine yer bulmadığı vurgulandı.

“ÖLMEKTEN KORKTUM”

Savcılık metnine göre olay, 18 Nisan 2024 gecesi saat 03.00 sıralarında çift arasında çıkan tartışma sırasında meydana geldi. Komşular, o gece evden yükselen seslerin “evin yerinden oynadığı” hissi yarattığını, Serap’ın öldürülmesinden korktuklarını anlattı.

Serap Avcı ise hem soruşturma hem duruşmalar boyunca, yıllardır ağır ve süreklilik gösteren şiddet gördüğünü belirtti.

Evliliği boyunca ayrılmasına izin verilmediğini, Yasin Avcı’nın alkol ve uyuşturucu madde kullanımının ardından defalarca kendisine saldırdığını, çocuğu üzerinden tehditlerde bulunduğunu ve ölümle korkuttuğunu söyledi. Olay gecesi de sürüklenerek balkona götürüldüğünü, aşağı atılma korkusu yaşadığını ve kendini korumaktan başka çaresi kalmadığını dile getirdi.

Adli Tıp raporları da Serap’ın boyun, kafa, karın ve omuz bölgelerinde darp izleri bulunduğunu, yaralanmaların Serap’ın şiddet anlatımıyla uyumlu olduğunu ortaya koydu. Buna rağmen savcılık, Serap’ın eylemini meşru müdafaa kapsamında değerlendirmedi; yalnızca haksız tahrik çerçevesinden ele aldı.

Serap Avcı için savcılık kasten öldürmenin nitelikli hali” sayılan 82/1-d maddesinden haksız tahrik indirimi uygulanarak cezalandırılmasını talep etti. Kadın örgütleri bugünkü duruşmaya çağrı yaptı.