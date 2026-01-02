Gurbetçilerin geçiş ücretlerinde yeni dönem başladı!

Yayınlanma:
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yabancı plaka sahiplerini ilgilendiren önemli bir duyuru yaptı. KGM, yabancı plakalı araçların kamu-özel işbirliğiyle yapılan otoyol, köprü ve tünellerdeki geçiş ücretlerinin artık gümrük kapılarında tahsil edileceğini açıkladı.

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (KGM) resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 2022 yılında Genel Müdürlük tarafından işletilen otoyol geçiş ücretlerinin tahsil edilmesiyle başlanan uygulamanın, kamu-özel işbirliği modeliyle inşa edilen otoyol, köprü ve tünellerin de dahil edilmesiyle tüm otoyolları kapsadığı duyuruldu.

“GÜMRÜK KAPISINDA ÖDEMENİZ GEREKMEKTEDİR”

Yabancı plakalı araç kullanan kişilerin HGS kartlarını gümrük girişlerin alabileceği ifade edilen açıklamada, "Ödemelerinizi gişelerde, 'kgm.gov.tr' adresinde yer alan 'İhlalli Geçiş Sorgulama ve Ödeme' linki üzerinden veya ilgili otoyolun web sitesinden plaka bilginizi girerek yapabilirsiniz. Geçiş ücretinizi ödemediyseniz, Türkiye'den çıkış yaparken gümrük kapısında ödemeniz gerekmektedir.” denildi.

Togg Almanya'da çakıldı: Memleketin taşına toprağına hasret kalanlar arabasını umursamadıTogg Almanya'da çakıldı: Memleketin taşına toprağına hasret kalanlar arabasını umursamadı

“4 KAT GEÇİŞ CEZASI”

KGM'den yapılan açıklamanın devamında, “Geçiş tarihinin ardından ilk 15 gün içerisinde ücretinizi cezasız ödeyebilirsiniz. 15-45 gün gecikmelerde bir kat geçiş ücreti cezası, 45 günden fazla gecikmelerde 4 kat geçiş ücreti cezası uygulanmaktadır. Sorunsuz bir yolculuk için Türkiye'deki geçiş bilgilerinizi kontrol edin." ifadelerine yer verildi.

Kaynak:AA

