Hem kaçırdılar, hem dövdüler, hem de tedavi ettirip tekrar kaçırdılar!

Yayınlanma:
Kocaeli Gebze’de K.T. kaçırılıp iki gün boyunca darbedildi. Fenalaşan K.T.’yi kaçıranlar hastaneye götürdü. Şahıslar, 12 gün boyunca K.T.’ye refakat etti. İyileştikten sonra K.T.’yi tekrar rehin alan şahıslar, ailesinden fidye aldı. Olayın ardından polis, 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. 10 kişi tutuklandı.

Kocali’nin Gebze ilçesinde meydana gelen olayda, K.T. adlı bir kişi kaçırılarak darp edildi ve zorla senet imzalatıldı.

Olayın ardından ailesinden yaklaşık 500 bin TL alınması iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, polis ekipleri 14 şüpheliyi yakalayarak adli mercilere teslim etti.

Yakalanan şüphelilerden 10’u tutuklanırken, 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İKİ GÜNLÜK İŞKENCENİN ARDINDAN HASTANEDE REFAKATÇİSİ OLDULAR

Olay, 23 Aralık 2025 tarihinde Gebze’de yaşandı. İddiaya göre K.T., bir grup kişi tarafından zorla alıkonuldu. Kaçırıldıktan iki sonra ve darp edilen K.T., kısa süre sonra sağlık durumu kötüleşince Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

kacirip-darbederek-senet-imzalattilar-1155565-343176.jpg

Fidye için kaçırdılar, polisten korkunca taksi parası verip yolladılarFidye için kaçırdılar, polisten korkunca taksi parası verip yolladılar

Yapılan kontrollerde, aldığı darbeler nedeniyle sağ gözünü kaybetme riski taşıdığı ve acil ameliyat geçirdiği belirtildi.

Hastanede yaklaşık 12 gün süren tedavi sürecinde K.T.’nin yanında bazı şüphelilerin gözcülük yaptığı, polise haber verilmesinin engellendiği ve tedavisinin tamamlanmasının ardından tekrar bir eve götürüldüğü belirtildi.

Ayrıca şüphelilerin, mağdurun ailesinden yaklaşık 500 bin TL’yi zorla aldıkları iddia edildi.kacirip-darbederek-senet-imzalattilar-1155569-343176.jpg

10 KİŞİ TUTUKLANDI

Ailenin yaptığı ihbar üzerine Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kapsamlı bir çalışma yürüttü. Bu çalışmalar sonucunda, 3 Şubat 2026 tarihinde Kocaeli, İstanbul, Balıkesir, Manisa ve Aksaray illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi ve toplam 14 şüpheli gözaltına alındı.kacirip-darbederek-senet-imzalattilar-1155572-343176.jpg

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler Gebze Adliyesi’ne sevk edildi. ‘Nitelikli yağma, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve tehdit’ suçlamalarıyla hakim karşısına çıkan şüphelilerden 10’u tutuklanırken, 4’ü adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

