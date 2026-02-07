Ceren göğsünden vurulmuş halde bulundu! Üç kişi gözaltında

Iğdır’da dün gece saatlerinde meydana gelen olayda, 27 yaşındaki Ceren Işık, göğsünden tek kurşunla vurulmuş halde ölü bulundu. "İntihar" ihbarı üzerine adrese giden polis ekipleri, olay sırasında evde bulunan ve birlikte alkol aldıkları öğrenilen 3 kişiyi gözaltına aldı.

GÖĞSÜNDEN TEK KURŞUNLA VURULDU

Olay, Bağlar Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerindeki bir apartman dairesinde, saat 22.00 sıralarında yaşandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine giden ekipler, Ceren Işık’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Genç kadının göğsünden vurulduğunun tespit edilmesi üzerine, cenaze otopsi işlemleri için hastane morguna sevk edildi.

"SİLAH SESİNİ DIŞARIDAYKEN DUYDUM" İDDİASI

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, olayın gerçekleştiği sırada ikamette bulunan İbrahim K.’yi gözaltına aldı. Şüphelinin verdiği ilk ifadede; evde toplam dört kişi bir arada alkol aldıklarını, bir süre sonra arkadaşları Hakan T. ve Bedri Y.’nin evden ayrıldığını belirttiği öğrenildi. Kendisinin de ikametten dışarı çıktığı esnada içeriden tek el silah sesi yükseldiğini iddia eden İbrahim K.’nin bu beyanları doğrultusunda, isimleri geçen diğer iki şüpheli de emniyet güçlerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

TELEFONUNDAKİ SON MESAJLAR İNCELENİYOR

Olay yerinde yapılan teknik incelemelerde, Ceren Işık’ın cep telefonunda annesiyle olan yazışmalarına ulaşıldı. Mesajlarda genç kadının helallik istediği ve intihar edeceğine dair ifadeler kullandığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA