AKOM'dan İstanbul için uyarı! Pazar akşamına kadar devam edecek

AKOM'dan İstanbul için uyarı! Pazar akşamına kadar devam edecek
Yayınlanma:
İBB'ye bağlı AKOM'dan İstanbul için yeni uyarı geçildi. Yapılan son uyarıda soğuk ve karlı havanın yerini ılık havaya bıraktığı ancak yarın öğleden sonra başlayacak ve hızı 80km/s'ye kadar çıkacak olan rüzgarın pazar akşam saatlerine kadar devam edeceği ifade edildi.

2025 yılının son günlerini hayli soğuk geçirmesinin ardından 2026 yılını karlı şekilde karşılayan İstanbul'da 5 ilçede eğitime ara verilmişti.

İstanbul'dan kar tatili haberi geldi: 5 ilçede eğitime araİstanbul'dan kar tatili haberi geldi: 5 ilçede eğitime ara

AKOM bugün İstanbul için yeni bir uyarıda bulundu. Yapılan uyarıda soğuk ve kar yağışlı havanın yerini ılık havalara bıraktığı, lodos nedeni ile sıcaklıkların hafta sonu 13-16 derecelere kadar çıkmasının beklendiği ifade edildi.

yeni-proje-56.jpg

FIRTINA PAZAR AKŞAMINA KADAR DEVAM EDECEK

Yarın (Cumartesi) öğleden sonra etkili olacak rüzgarın kısa süreli hamleler ile 80km/s'ye kadar çıkabileceği, bunun da pazar günü akşam saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

AKOM bu nedenle vatandaşlara direk devrilmesi, çatı uçması ve baca gazı zehirlenmesi için uyarıda bulundu.

whatsapp-image-2026-01-02-at-16-04-52-1.jpeg

İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun büyük bölümünde etkili olan soğuk ve kar yağışlı hava, yerini ılık havaya bırakıyor. Lodos yönlü rüzgârların etkisiyle sıcaklıkların hafta sonu 13-16°C civarına yükselmesi beklenirken; Cumartesi (yarın) öğle saatlerinden itibaren rüzgârın aralıklarla fırtına, kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına (50-80 km/s) şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.
Pazar akşam saatlerine (22.00) kadar sürmesi beklenen Lodos fırtınası nedeniyle yaşanabilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, baca gazı zehirlenmesi ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması önem arz etmektedir.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Bir bardak limonlu su ile hayatınız değişir mi?
Türk şirketinin gemisine internet baskını: Polis helikopterle operasyon yaptı
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
Victor’ın sevgilisi gerçeği düğünden önce öğrenince arkasına bakmadan kaçtı
Gerçeği düğünden önce öğrendi!
Victor’ın sevgilisi arkasına bakmadan kaçtı
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
BRICS ülkesi sessizce sahneye hazırlanıyor! 2030’da trilyonluk ekonomiyle sürpriz oyuncu geliyor!
BRICS ülkesi sessizce sahneye hazırlanıyor! 2030’da trilyonluk ekonomiyle sürpriz oyuncu geliyor!
Bankalar yarışa girdi! Yılın ilk emekli promosyonunu vermek istiyorlar
Bankalar yarışa girdi! Yılın ilk emekli promosyonunu vermek istiyorlar
Türkiye
Üst düzey yöneticileri uyuşturucudan tutuklanan Habertürk'ten manidar dosya haber
Üst düzey yöneticileri uyuşturucudan tutuklanan Habertürk'ten manidar dosya haber
Gurbetçilerin geçiş ücretlerinde yeni dönem başladı!
Gurbetçilerin geçiş ücretlerinde yeni dönem başladı!