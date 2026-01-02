AKOM'dan İstanbul için uyarı! Pazar akşamına kadar devam edecek

2025 yılının son günlerini hayli soğuk geçirmesinin ardından 2026 yılını karlı şekilde karşılayan İstanbul'da 5 ilçede eğitime ara verilmişti.

İstanbul'dan kar tatili haberi geldi: 5 ilçede eğitime ara

AKOM bugün İstanbul için yeni bir uyarıda bulundu. Yapılan uyarıda soğuk ve kar yağışlı havanın yerini ılık havalara bıraktığı, lodos nedeni ile sıcaklıkların hafta sonu 13-16 derecelere kadar çıkmasının beklendiği ifade edildi.

FIRTINA PAZAR AKŞAMINA KADAR DEVAM EDECEK

Yarın (Cumartesi) öğleden sonra etkili olacak rüzgarın kısa süreli hamleler ile 80km/s'ye kadar çıkabileceği, bunun da pazar günü akşam saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

AKOM bu nedenle vatandaşlara direk devrilmesi, çatı uçması ve baca gazı zehirlenmesi için uyarıda bulundu.