AKOM'dan İstanbul için uyarı! Pazar akşamına kadar devam edecek
2025 yılının son günlerini hayli soğuk geçirmesinin ardından 2026 yılını karlı şekilde karşılayan İstanbul'da 5 ilçede eğitime ara verilmişti.
AKOM bugün İstanbul için yeni bir uyarıda bulundu. Yapılan uyarıda soğuk ve kar yağışlı havanın yerini ılık havalara bıraktığı, lodos nedeni ile sıcaklıkların hafta sonu 13-16 derecelere kadar çıkmasının beklendiği ifade edildi.
FIRTINA PAZAR AKŞAMINA KADAR DEVAM EDECEK
Yarın (Cumartesi) öğleden sonra etkili olacak rüzgarın kısa süreli hamleler ile 80km/s'ye kadar çıkabileceği, bunun da pazar günü akşam saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği kaydedildi.
AKOM bu nedenle vatandaşlara direk devrilmesi, çatı uçması ve baca gazı zehirlenmesi için uyarıda bulundu.
İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun büyük bölümünde etkili olan soğuk ve kar yağışlı hava, yerini ılık havaya bırakıyor. Lodos yönlü rüzgârların etkisiyle sıcaklıkların hafta sonu 13-16°C civarına yükselmesi beklenirken; Cumartesi (yarın) öğle saatlerinden itibaren rüzgârın aralıklarla fırtına, kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına (50-80 km/s) şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.
Pazar akşam saatlerine (22.00) kadar sürmesi beklenen Lodos fırtınası nedeniyle yaşanabilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, baca gazı zehirlenmesi ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması önem arz etmektedir.