Mobilya imalathanesinde korkunç yangın!

Yayınlanma:
Kayseri’de masa sandalye imalatı yapan mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışması sonrası kontrol altına alındı.

Kayseri’de masa sandalye imalatı yapan mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Kocasinan Mobilyacılar Sitesi 5092’nci sokakta yer alan bir mobilya atölyesinde meydana geldi.

kayseride-mobilya-atolyesinde-yangin-1069884-317479.jpg

MOBİLYA İMALATHANESİNDE YANGIN

Masa sandalye imalatı yapıldığı öğrenilen atölyede henüz tespit edilemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı.

Konteyner kentte yangın! Öğrencilerin eğitim gördüğü konteynerler yandıKonteyner kentte yangın! Öğrencilerin eğitim gördüğü konteynerler yandı

Alevler, kısa sürede büyüyerek tüm atölyeye yayıldı.

kayseride-mobilya-atolyesinde-yangin-1069889-317479.jpg

Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Durum Merkezi'ne haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

kayseride-mobilya-atolyesinde-yangin-1069886-317479.jpg

1 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU KONTROL ALTINA ALINDI

Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Olayda yaralanma ya da can kaybı yaşanmadığı belirtilirken, atölyede maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Emekliye yeni maaş hesabı: Kaç lira olacağı belli oldu
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Aleyna Tilki kimdir?
Aleyna Tilki kimdir?
Bedava dağıtılacağı tarih belli oldu: Binlerce kişi Tekirdağ'a gidecek
Bedava dağıtılacağı tarih belli oldu: Binlerce kişi Tekirdağ'a gidecek
Talep patladı: Altın yeniden rekora koşuyor!
Talep patladı: Altın yeniden rekora koşuyor!
Türkiye
10 gündür aranıyordu! Engelli kadından iyi haber geldi
10 gündür aranıyordu! Engelli kadından iyi haber geldi
CHP'nin yeni miting adresi ile tarihi belli oldu!
CHP'nin yeni miting adresi ile tarihi belli oldu!