Mobilya imalathanesinde korkunç yangın!

Kayseri’de masa sandalye imalatı yapan mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Kocasinan Mobilyacılar Sitesi 5092’nci sokakta yer alan bir mobilya atölyesinde meydana geldi.

MOBİLYA İMALATHANESİNDE YANGIN

Masa sandalye imalatı yapıldığı öğrenilen atölyede henüz tespit edilemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı.

Alevler, kısa sürede büyüyerek tüm atölyeye yayıldı.

Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Durum Merkezi'ne haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU KONTROL ALTINA ALINDI

Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Olayda yaralanma ya da can kaybı yaşanmadığı belirtilirken, atölyede maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme başlatıldı.