Tutuklu akademisyen Aslı Aydemir için hala duruşma günü verilmedi! CHP'den Adalet Bakanlığına çağrı

CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, LeMan Dergisi binası önünde yaşanan tartışmanın ardından tutuklanan Akademisyen Aslı Aydemir'e 4 Temmuz'dan beri duruşma günü verilmemesine sert tepki gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, LeMan Dergisi binası önünde yaşanan olaylar zincirinin ardından tutuklanan Akademisyen Aslı Aydemir'in haksız yere alıkonulduğunu belirterek serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçen, olayın 4 Temmuz'da gerçekleşmesine rağmen, tutuklu Akademisyen Aydemir için bugüne kadar hâlâ bir duruşma günü bile verilmemiş olmasına tepki gösterdi.

Son dakika | Leman Dergisi soruşturmasında 4 kişi serbest bırakıldıSon dakika | Leman Dergisi soruşturmasında 4 kişi serbest bırakıldı

"SALDIRGANLAR TEHDİT SALLARKEN MÜDAHALE EDİLMEDİ"

Gökçen, konuşmasında olayın detaylarına değinerek, LeMan Dergisi binasının camlarını kıran ve çevredeki yurttaşları rahatsız eden grubun attığı sloganların içeriğine dikkat çekti. Saldırganların "ya onlar ölecek ya biz", "cenk, silah, şehadet" ve "dişe diş kana kan intikam" gibi tehdit ve şiddet içeren sloganlar attığını belirten Gökçen, barışçıl gösterilere derhal müdahale eden yetkililerin bu fiili saldırı söz konusuyken bile harekete geçmediğini savundu.

Gökçen, o anlarda kimsenin saldırganları durdurmadığını, hatta bir polisin yaralandığını aktararak, asıl adaletsizliğin saldırıya tepki gösterenlere yöneltildiğini ifade ederek, "Saldırganlara tepki gösterdiği için saldırıya uğrayan bir barış akademisyeni tutuklandı. Hem de tek bir delil bile olmadan." dedi.

"ASIL SALDIRGANLAR YARGILANMALIDIR"

Gökçen'in konuşması şu şekilde:

"Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, akademisyen Aslı Aydemir, LeMan Dergisi'ne yönelen saldırıların ardından evinden gözaltına alındı ve tutuklandı. Bu olay 4 Temmuz gününde gerçekleşmesine rağmen halen bir duruşma günü bile verilmedi. LeMan dergisi binasının camlarını kıran ve çevredeki yurttaşları rahatsız eden bir grup 'ya onlar ölecek ya biz' gibi 'cenk, silah, şehadet' gibi, 'dişe diş kana kan intikam' gibi sloganlar attılar. Barışçıl gösteri hakkı kullanıldığında hemen yasaklayan, biber gazı ve şiddete başvuranlar, burada fiili bir saldırı söz konusuyken müdahale bile etmediler. Saldırganları kimse durdurmadı, bir polis yaralandı, saldırganlara tepki gösterdiği için saldırıya uğrayan bir barış akademisyeni tutuklandı. Hem de tek bir delil bile olmadan. Aslı Aydemir derhal serbest bırakılmalı, asıl saldırganlar yargılanmalıdır."

