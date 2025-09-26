Son dakika | Leman Dergisi soruşturmasında 3 kişi serbest bırakıldı

Leman Dergisi soruşturmasında yeni gelişme. Dergiye yönelik yayımlanan bir karikatür nedeni ile açılan soruşturma kapsamında tutuklanan yazı işleri müdürü Zafer Aknar, grafiker Cebrail Okçu ve müessese müdürü Ali Yavuz hakkında adli kontrol ile serbest bırakma kararı verildi.

İKİ KARİKATÜRİST TUTUKLU

Dergi soruşturması kapsamında 3 kişi serbest bırakılırken karikatürist Doğan Pehlevan ve Aslan Özdemir’in tutukluluk halleri devam ediyor.

SAVCILIK TAHLİYE EDİLMELERİNİ TALEP ETMİŞTİ

Leman Dergisi’nin 26 Haziran tarihli sayısındaki bir karikatürde Hz. Muhammed ve Hz. Musa'nın karikatürize edildiği ve bu çizim ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçunun işlendiği iddiasıyla başlattığı soruşturma kapsamında dergi iddianamesi tamamlanmış, söz konusu kişiler hakkında 1 yıl 6’şar aydan 4 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası istenmişti.

Savcılık iddianamesinin mahkemece kabulünün ardından 5 kişinin tahliye edilmesi yönünde mütalaa verilmişti. Savcılığın mütalaasında ise şu ifadeler yer alıyordu:

''Sanıkların üzerlerine atılı TCK 216/1, 218 maddesinde yer alan suçta ön görülen hapis cezasının alt ve üst hadleri, delillerin büyük ölçüde toplanmış olması, sanıkların kaçacaklarına ya da delil karartacaklarına dair olguya dayalı somut şüphe sebebi bulunmaması nedenleriyle; Sanıkların mahkemenizce uygun görülecek adli kontrol tedbiri uygulanarak ayrı ayrı tahliyelerine karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur.''

NE OLMUŞTU?

26 Haziran 2025 tarihinde yayımlanan Leman dergisinin kapağında yer alan bir karikatür, kamuoyunda büyük tartışmalara yol açtı. Karikatürde Hz. Muhammed ve Hz. Musa’ya atıf yapıldığı iddiası üzerine, sosyal medyada yoğun tepkiler geldi.

Tepkilerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dergi hakkında “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçlamasıyla resen soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında derginin yazı işleri müdürü Aslan Özdemir, yurtdışından dönüşte havalimanında gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ayrıca derginin ilgili sayısı hakkında toplatma kararı verildi; dergiye ait sosyal medya hesapları ve web sitesiyle ilgili erişim engeli işlemleri başlatıldı.