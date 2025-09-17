LeMan iddianamesi kabul edildi: Hakim savcılık taleplerini reddetti

Haftalık karikatür ve mizah dergisi LeMan hakkında başlatılan soruşturmada tutuklanan Doğan Pehlevan, Ali Yavuz, Zafer Aknar, Cebrail Okçu, Aslan Özdemir ve Mehmet Tunçay Akgün hakkında hazırlanan iddianame, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Savcılık; sanıklar hakkında tahliye talep etti ancak, hakim, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Leman Dergisi’nin 26 Haziran tarihli sayısındaki bir karikatürde Hz. Muhammed ve Hz. Musa'nın karikatürize edildiği ve bu çizim ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçunun işlendiği iddiasıyla başlattığı soruşturma kapsamında karikatürün çizeri Doğan Pehlevan, müessese müdürü Ali Yavuz, sorumlu yazı işleri müdürü Zafer Aknar, grafiker Cebrail Okçu, yazıişleri müdürü Aslan Özdemir tutuklanmıştı.

Dergiye yönelik yürütülen soruşturma ise tamamlanmış, Leman dergisi Zafer Aknar, Ali Yavuz, Cebrail Okçu, Aslan Özdemir, yakalama emri bulunan Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Tuncay Akgün hakkında “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik”, Doğan Pehlevan için ise zincirleme şekilde “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçlamasıyla iddianame düzenlenmişti. İddianamede, söz konusu kişiler hakkında 1 yıl 6’şar aydan 4 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası istenmişti.

Ayrıca iddianamede, Doğan Pehlevan hakkındaki zincirleme şekilde “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçlamasının Pehlavan’ın X hesabından yaptığı, bir paylaşımı nedeniyle isnat edildiği bilgisi yer aldı. Pehlevan hakkındaki “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla yürütülen soruşturma hakkında da ayırma kararı verilmişti.

SAVCILIK TAHLİYE TALEP ETTİ, MAHKEME REDDETTİ

İddianameyi kabul eden İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde savcılık, 5 kişinin de tahliye edilmesi yönünde mütalaa verdi. Savcılığın mütalaasında şu ifadeler yer aldı:

''Sanıkların üzerlerine atılı TCK 216/1, 218 maddesinde yer alan suçta ön görülen hapis cezasının alt ve üst hadleri, delillerin büyük ölçüde toplanmış olması, sanıkların kaçacaklarına ya da delil karartacaklarına dair olguya dayalı somut şüphe sebebi bulunmaması nedenleriyle;

Sanıkların mahkemenizce uygun görülecek adli kontrol tedbiri uygulanarak ayrı ayrı tahliyelerine karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur.''

İddianameyi kabul eden İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, “kuvvetli somut delillerin varlığı, çelişkili ifadeler, kaçma şüphesi ve yakalamalı sanık'' olduğunu belirterek, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

İlk duruşma ise 14 Kasım saat 10.00’da görülecek.

