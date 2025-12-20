Merkez Bankası'ndan avans faizi kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reeskont ve avans işlemlerinde uygulanan faiz oranlarını düşürdü. Reeskont faizi yıllık yüzde 41,25'ten 38,75'e, avans faizi ise yüzde 42,25'ten 39,75'e çekildi. Bankanın belirlediği yeni oranlar, Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile yürürlüğe girdi.

FAİZ ORANLARI DÜŞÜRÜLDÜ

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti Tebliği'ne göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 38,75 olarak belirlendi. Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 39,75'e çekildi.

ÖNCEKİ ORANLAR

Söz konusu indirim öncesinde, reeskont işlemlerinde iskonto faiz oranı yıllık yüzde 41,25, avans işlemlerinde faiz oranı ise yıllık yüzde 42,25 düzeyindeydi.