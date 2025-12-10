ChatGPT ilişkilere de burnunu soktu: Restoranı AI seçtiyse ilişkiye kim çaba harcayacak?

Yapay zekâ algoritmaları dünya çapında binlerce insanın hayatını kolaylaştırırken, diğerlerini işlerini kaybetme riski konusunda endişelendiriyor, ancak bazen de potansiyel eş adayları için caydırıcı bir unsur olarak işlev görüyor. Bir Guardian muhabiri yakın zamanda, günlük hayatlarında ChatGPT kullanan erkeklerle neden kesinlikle görüşmeyi reddettiğini kamuoyuna açıkladı.

"Oregon'da bir arkadaşımızın düğün provası yemeği için bir restorandaydık. 'Burası mükemmel' dedim damada. Sanki bana bir sır verecekmiş gibi yaklaştı: 'Bunu ChatGPT ile buldum'" diyor The Guardian'a katkıda bulunan Alena Demopoulos.

"Adam, düğün planlamasının ilk aşamalarında üretken yapay zekayı kullandığını anlatırken hafifçe gülümsedim" diye ekliyor. İşte o zaman Alena bir karar veriyor: Eğer müstakbel kocası ChatGPT tarafından sağlanan düğün bilgileriyle kendisine gelirse, kesinlikle düğün olmayacak.

Herkesin partneri için tartışmaya açık olmayan kendi kriterleri vardır. Kimisi sigara içmeyen birini ister, kimisi hayvan sever birini, kimisi de çocuk sahibi birini ister. Alena, ChatGPT veya benzeri herhangi bir üretken yapay zekâ programı kullanan biriyle çıkmayacağına karar verir.

"Bütün bu ' ya şöyle olursa' sorularını duydum . Ya işimde kullanırsam ama başka türlü nefret edersem? Ya insanlara yardım etmek için kullanırsam? Ya sadece yazım denetleme aracı olarak kullanırsam? Asla 'yazmak' için kullanmam," diye kararlı bir şekilde belirtiyor Alena.

Kız, sohbet robotlarına karşı duyduğu hissi tiksinti olarak tanımlıyor. Bu tiksinti, çıktığı genç erkeklerin yapay zeka modellerini kullanmaları durumunda onlara da yansıyor . Sohbet robotlarıyla karşılaşmanın kendisini tiksindirdiğini söylüyor.

“Peki, ChatGPT alışveriş listenizi yazmanıza yardımcı oluyor. Kişisel rahatlığınız, yol açabileceği toplumsal zarardan daha mı ağır basıyor?” diye soruyor kız. Ve dil modelinin insanların günlük yaşamlarına müdahalesinin hemen hissedildiğini ve flört etmeyi “daha ​​da kötüleştirdiğini” söylüyor.

“Yemek yenecek yer seçmek gibi eğlenceli kararlar da dahil olmak üzere, kararları başkalarına devreden biriyle neden yakınlaşmak isteyelim ki? Eğer biri ilk randevuyu planlamak için ChatGPT kullanacak kadar tembelse, altı ay sonra [ilişkiye] ne kadar az çaba harcayacağını düşünün!” diye paylaşıyor kız.

Alena, yapay zekâ teknolojisiyle etkileşimin ilişkilere de yansıdığına inanıyor. Düşünmeyi kendi zihinlerini kullanmak yerine harici bir algoritmaya devretmeyi tercih eden insanlarda entelektüel merak, yaratıcılık ve özgünlük silinmiş gibi görünüyor.

"Verimlilik"in, filmi izlemekle vakit kaybetmemek için bir uygulamadan filmin konusunu özetlemesini istemek anlamına geldiğini düşünen birinden ne tür bir zekâ beklenebilir ki?!

New York'ta flört ve ilişki uzmanı olan Ally Jackson, son zamanlarda "her" müşterisinin kendisine "chatphishing" (sohbet dolandırıcılığı) hakkında şikayetlerle geldiğini söylüyor. Bu kişiler, flört uygulamalarındaki her şeyi, hatta gönderdikleri doğrudan kişisel mesajları bile yapay zekâ kullanarak oluşturuyorlar.

Jackson, "Tercihlerinizin uzun vadeli hedeflerinize gerçekten hizmet edip etmediğini kendinize sorun. Sizin durumunuzda, bunun değerlerinizden biri olduğunu varsayıyorum ve değerleri sizinle örtüşen birini bulmak önemli."