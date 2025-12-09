Arkadaşının iş yerinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldü

Arkadaşının iş yerinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldü
Yayınlanma:
Mersin’in Tarsus ilçesinde bir iş yerinin önünde bekleyen 50 yaşındaki Oğuz Balkış, kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısı sonucu ağır yaralandı. Balkış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Mersin’in Tarsus ilçesinde akşam saatlerinde gerçekleşen silahlı saldırıda Oğuz Balkış (50) hayatını kaybetti. Olay, Eski Ömerli Mahallesi’nde, Balkış’ın arkadaşına ait iş yerinin önünde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Balkış’ın yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi tabancayla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Balkış ağır yaralı şekilde yere yığılırken, saldırgan hızla olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Balkış, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Cinayete ilişkin soruşturma çok yönlü devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Cumhurbaşkanı'nın KDV iadesi yetkisi iptal edildi
Naci Görür net ifadelerle duyurdu: Burada deprem bekliyoruz
Sibirya soğukları geliyor! Buz gibi hava dalgası Türkiye’ye giriş yapmak üzere
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
İddianamede 'İBB yaptı' denilen dökümü AKP'li belediye talep etmiş!
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
Emekliye refah payı geliyor mu? Altı puanlık dokunuş masada!
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
Meteoroloji’den 4 il için kar ve don uyarısı: Sabah başlıyor, geceye kadar sürecek
Yaşam
Samsun'da trafik kazası; 2 yaralı
Samsun'da trafik kazası; 2 yaralı
Sultangazi'de İETT otobüsü kayganlaşan yolda kaza yaptı
Sultangazi'de İETT otobüsü kayganlaşan yolda kaza yaptı