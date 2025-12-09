Arkadaşının iş yerinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldü

Mersin’in Tarsus ilçesinde akşam saatlerinde gerçekleşen silahlı saldırıda Oğuz Balkış (50) hayatını kaybetti. Olay, Eski Ömerli Mahallesi’nde, Balkış’ın arkadaşına ait iş yerinin önünde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Balkış’ın yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi tabancayla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Balkış ağır yaralı şekilde yere yığılırken, saldırgan hızla olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Balkış, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Cinayete ilişkin soruşturma çok yönlü devam ediyor.