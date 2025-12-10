Tefeci operasyonunda 17 tutuklama

Tefeci operasyonunda 17 tutuklama
Yayınlanma:
Kahramanmaraş ve Gaziantep'te jandarma tarafından vatandaşları senet karşılığı yüksek faizle borçlandıran tefecilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, Pazarcık ilçesinde bazı kişilerin vatandaşların senet karşılığı yüksek faizle borçlandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Çalışma sonunda kimlikleri tespit edilen 17 kişiyi yakalamak için Kahramanmaraş ve Gaziantep’te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

17 kişinin gözaltına alındığı operasyonda şüphelilerin adres ve araçlarında yapılan aramalarda 750 bin TL, 900 Avro, 600 ABD Doları, 160 İsviçre Frangı, 29 kredi kartı, 18 çek, 13 senet, 9 alacak-verecek defteri, 2 pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, silahlara aile çok sayıda mermi ile çok sayıda dijital

kahramanmaras-ve-gaziantepte-tefeci-ope-1057335-313785.jpg

materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan 17 kişi, sorgularının ardından ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve tefecilik’ suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 17’si de nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Kaynak:DHA

En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
En güvenilir şaşırtmadı!
En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
Günde ne kadar su içmelisiniz? Doğru ölçünün çok pratik bir kuralı var
Ahmet Çakar'ın bahis hesapları ortaya çıktı: Milyonluk hesap hareketleri MASAK raporunda
Galatasaray'ın Monaco'ya karşı aldığı yenilginin sorumlusunu açıkladı
Cumhurbaşkanı'nın KDV iadesi yetkisi iptal edildi
Naci Görür net ifadelerle duyurdu: Burada deprem bekliyoruz
Sibirya soğukları geliyor! Buz gibi hava dalgası Türkiye’ye giriş yapmak üzere
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
İddianamede 'İBB yaptı' denilen dökümü AKP'li belediye talep etmiş!
Yaşam
ChatGPT ilişkilere de burnunu soktu: Restoranı AI seçtiyse ilişkiye kim çaba harcayacak?
ChatGPT ilişkilere de burnunu soktu: Restoranı AI seçtiyse ilişkiye kim çaba harcayacak?
Samsun'da trafik kazası; 2 yaralı
Samsun'da trafik kazası; 2 yaralı