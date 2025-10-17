Recep Tayyip Erdoğan Vakfı'na 'vergi muafiyeti' tanındı!

Recep Tayyip Erdoğan Vakfı'na 'vergi muafiyeti' tanındı!
Yayınlanma:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adını taşıyan 'Recep Tayyip Erdoğan Vakfı'na vergi muafiyeti tanındı. Vakıf Erdoğan'ın ailesi tarafından 2023'te kurulmuştu. Vakfın Recep Tayyip Erdoğan Müzesi ve kütüphanesi kurmayı amaçladığı belirtilmişti.

Cengiz KARAGÖZ - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adını taşıyan 'Recep Tayyip Erdoğan Vakfı' 31 Mayıs 2023'te kurulmuştu. Vakfın mal varlığının 120 bin lira olduğu belirtilmişti. Erdoğan'ın ailesi tarafından kurulan ve adının verildiği vakıf vergi muafiyeti tanınan vakıflar listesine eklendi.

erdogan-kutuphane-muze.jpeg

MÜZE VE KÜTÜPHANE KURULACAK

Vakfın amacı ise "İstanbul ilinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsına ait veya görevi sırasında kendisine tevdi edilen eşyalardan uygun görülenlerin sergileneceği Recep Tayyip Erdoğan Müzesi ve toplumun eğitim ve kültür seviyesinin yükseltilmesi ile eğitim ve araştırma çalışmalarına katkı sağlanması amacıyla Recep Tayyip Erdoğan Kütüphanesi kurmak, ayrıca bilimsel, kültürel ve sanatsal programlar ile sergiler düzenlemektir." şeklinde tanımlanmıştı.

Emine Erdoğan'ın kurucusu olduğu vakfa vergi muafiyeti getirildi!Emine Erdoğan'ın kurucusu olduğu vakfa vergi muafiyeti getirildi!

İBB 3 binayı geri aldı! Bilal Erdoğan'ın vakfı dahilİBB 3 binayı geri aldı! Bilal Erdoğan'ın vakfı dahil


RECEP TAYYİP ERDOĞAN VAKFI YÖNETİM KURULU ÜYELERİ KİM?

İstanbul'da kurulan vakfın yönetim kurulunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Necmeddin Bilal Erdoğan, kızları Esra Albayrak, Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Vedat Demiröz, AKP'li Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu gibi pek çok isim yer alıyor.

İKTİDARA YAKIN VAKIFLAR LİSTEDE

Türkiye'de vergiden muaf 341 vakıf var. Son olarak Recep Tayyip Erdoğan Vakfı da vergi muafiyeti tanınan vakıflar listesine eklendi. AKP döneminde vergi muafiyeti tanınan vakıflar arasında, kamuoyunun yakından tanıdığı, iktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları (SETA) Vakfı, Albayrak Vakfı ve Ensar Vakfı gibi vakıfların yer aldığı ifade ediliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

