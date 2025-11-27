Yeniden değerleme oranı belli oldu: Vergi ve cezalara ne kadar zam gelecek?

Yayınlanma:
2025 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak açıklandı. Oran, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Resmî Gazete'de yayımlanan tebliğ ile duyuruldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, 2025 yılına ilişkin yeniden değerleme oranını belirledi. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, bugünkü Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Mehmet Şimşek yine şapkadan tavşan çıkardı: Emekli ve asgari ücretli zam beklerken bakın ne dediMehmet Şimşek yine şapkadan tavşan çıkardı: Emekli ve asgari ücretli zam beklerken bakın ne dedi

ORAN YÜZDE 25,49 OLARAK TESPİT EDİLDİ

Tebliğde, yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayı (ekim dahil) itibarıyla, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla TÜİK Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ndeki ortalama artış oranı olduğu hatırlatıldı. Bu hesaplama doğrultusunda 2025 yılı için yeniden değerleme oranının yüzde 25,49 olarak tespit edildiği açıklandı.

Hem de iktidar medyası açıkladı: Emekliye yapılacak zam ortaya çıktıHem de iktidar medyası açıkladı: Emekliye yapılacak zam ortaya çıktı

YÜRÜRLÜKTEKİ TEBLİĞLER GEÇERLİLİĞİNİ KORUYOR

Düzenlemede, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğ hükümlerinin de geçerliliğini sürdürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

