Mehmet Şimşek yine şapkadan tavşan çıkardı: Emekli ve asgari ücretli zam beklerken bakın ne dedi

Beklenen enflasyona göre zam modeli ile eleştirilerin hedefinde olan ekonomi yönetiminden gelecek haberi şimdiden beklemeye geçen emekli ve asgari ücretlinin umudunu kıracak açıklama geldi. Kasım ayında enflasyon beklentisinin gerilediğine dikkat çeken Mehmet Şimşek, fiyatlama davranışlarındaki katılığın azalacağını öngördüklerini ifade ederek 'dezenflasyon odaklı politika'ya devam mesajı verdi.

Merkez Bankası (TCMB), Kasım ayı "Sektörel Enflasyon Beklentileri" raporunu açıkladı. Rapora göre; piyasa profesyonellerinin, reel sektörün ve hanehalkının gelecek 12 aylık süreçteki enflasyon beklentisinde sınırlı yükseliş gözlemlendi.

Piyasa profesyonellerinin aksine, reel sektör ve hanehalkı cephesinde düşüş eğilimi hakimdi. Reel sektör temsilcilerinin 12 ay sonrası için TÜFE tahmini 0,60 puan azalarak yüzde 35,70 olarak belirlendi. Hanehalkı beklentisinde ise daha belirgin bir iyileşme görüldü; vatandaşın enflasyon tahmini 2,15 puanlık düşüşle yüzde 52,24 seviyesine indi.

MEHMET ŞİMŞEK YİNE ŞAPKADAN TAVŞAN ÇIKARDI

Sonuçları sosyal medya hesabı X'ten paylaşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hanehalkı ve reel sektörün 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinin kasım ayında gerilemesine dikkatleri çekti.

Ekonomi yönetiminin politikalarını kararlılıkla sürdüreceğini ifade eden Bakan Şimşek, veriler üzerinden şu yorumu yaptı:

"Dezenflasyon odaklı politikalarımızı kararlılıkla uygulamayı sürdürürken enflasyondaki düşüşün devamıyla birlikte beklentilerdeki iyileşmenin güçleneceğini ve fiyatlama davranışlarındaki katılığın azalacağını öngörüyoruz."

EMEKLİ VE ASGARİ ÜCRETLİ ZAM BEKLERKEN BAKIN NE DEDİ

Enflasyona karşı ayakta kalacak maaş için seyyanen zam isteyen emekli ve yılda iki kez zamla alım gücünü korumayı isteyen asgari ücretlinin beklentisini boşa çıkaracağı yorumu yapılan açıklamasını sürdüren Bakan Şimşek, 'enflasyon beklentisi' modelinin süreceğini işaret etti.

Devlet desteğinin geriye çekilmesi ile gizli zamlanacak elektirik faturaları henüz duyurulmuş, yeniden değerleme oranları ile gelecek zamlar, yıl sonu enflasyon oranının piyasadaki yansıması henüz görülmemişken gelen bu yorum umutları kırdı.

Beklenen enflasyona göre belirlenen maaş zamlarına yaklaşık bir ay kala düşüşe geçen enflasyon beklentisi oranlarını değerlendirmeyi sürdüren Şimşek, şunları söyledi:

"Ekonomimizi fiyat istikrarının sağlandığı, verimliliğin arttığı ve refah düzeyinin yükseldiği güçlü bir yapıya kavuşturmak için gerekli adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz."

