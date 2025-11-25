Şirketler mesaj yollamaya başladı bile! Zam gizli mesaj çok açık!

Elektrik faturalarında devlet destek sınırı aşağı çekilerek, 4 bin kWh'ın üstünde kullanımlarda yüksek fatura dönemi 1 Ocak 2026'da başlıyor. Böylece faturalara adı konulmamış bir zam gelmiş olacak. Dağıtım şirketleri ise limiti aşan tüketicileri bilgilendirmek amacıyla mesaj göndermeye başladı.

Yeni yılla birlikte elektrik faturaları iki kez kabaracak. Pandemiden sonra devreye alınan faturalara devlet desteğinde sınır aşağı çekilerek 15 milyon abonenin faturası zamlı gelecek. Bununla birlikte 1 Ocak sonrası asgari ücret zammının yanı sıra faturalara da zam bekleniyor.

BU SINIRI AŞANLAR FAZLA ÖDEYECEK

1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak düzenleme ile aylık 984 liranın üzerinde fatura ödeyen aboneler için fiyatlar yükselecek. Dağıtım şirketleri, limiti aşan tüketicileri bilgilendirmek amacıyla mesaj göndermeye başladı.

Aylık elektrik tüketimi 333 kilovatsaati, yani parasal karşılığıyla 984 lirayı geçen abonelerin telefonlarına elektrik dağıtım şirketlerinden uyarı mesajları düşmeye başladı.

Yapılan düzenlemeye göre, 2025 yılı genelinde toplam tüketimi 4 bin kilovatsaati aşan kullanıcılar, artık sübvansiyonlu tarifeden (devlet desteğinden) faydalanamayacak. Bu aboneler için 2026 yılı boyunca faturalar, son kaynak tedarik tarifesi üzerinden hesaplanacak.

Daha önceki uygulamada, yıllık 5 bin kilovatsaatin üzerinde tüketim yapanlar destek kapsamı dışına çıkarılıyordu. Yeni kararla birlikte bu limit 4 bin kilovatsaate çekildi. Böylece, yıllık 4 bin kilovatsaat veya aylık ortalama 333 kilovatsaat sınırını geçen aboneler, devlet desteğini kaybedecek.

SINIRI AŞANLAR FAZLA ÖDEYECEK

Yeni limitle beraber faturası yaklaşık 984 TL ve üzerinde gelen aboneler, sübvansiyonlu fiyatlardan yararlanamayacak. Ekim ayı itibarıyla tüketim sınırını aşan kullanıcılar, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren elektriğin gerçek bedelini ödemekle yükümlü olacak.

Şirketler tarafından tüketicilere iletilen mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Tüketiminiz son kaynak tedarik tarife limitinin üzerine çıkmıştır. Bu konuda serbest tüketici hakkınızdan faydalanmak isterseniz EPDK internet sitesinde yer alan tedarik şirketleri ile ikili anlaşma imzalayabilirsiniz.”

Bu yeni uygulamanın, toplam abonelerin yaklaşık yüzde 6'sını, yani 2,5 milyon civarında haneyi etkilemesi bekleniyor.

FATURA KONTROLÜ NASIL YAPILIR?

İstanbul'da 1 kilovatsaat (kW) elektriğin birim fiyatı 2,33 lira seviyesinde bulunuyor. Faturaların alt kısmında yer alan yıllık toplam tüketim verisi kontrol edilerek, devlet desteği limitinin aşılıp aşılmadığı kolayca anlaşılabilir.

Basit bir örnekle; 3 kW gücündeki bir ütü 1 saat çalıştırıldığında faturaya 6,99 liralık bir maliyet yansıyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SAHİPLERİNE DİKKAT UYARISI

Düzenlemeden en çok etkilenecek gruplardan biri de elektrikli otomobilini evde şarj edenler olacak. Bir elektrikli aracın bataryası ortalama 50-54 kW kapasiteye sahip. 50 kW'lık bir batarya mevcut tarifeyle KDV dahil 139,8 liraya doluyordu. Ancak ev tipi şarj işlemleri büyük oranda aylık 333 kW limitini aşacağı için, elektrikli araç sahipleri artık yüksek tarife üzerinden fatura ödemek durumunda kalacak.

Söz konusu yeni limit uygulaması, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren resmen yürürlüğe girecek.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

