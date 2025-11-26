Hem de iktidar medyası açıkladı: Emekliye yapılacak zam ortaya çıktı

Yıl sonu yaklaşırken milyonlarca emeklinin gündemine, açıklanacak enflasyon verileri ve buna endeksli zam oranları oturdu. Özellikle en düşük emekli aylığının yeni yılda hangi seviyeye çekileceği büyük merak konusu. Peki, masadaki hesaplamalar neyi işaret ediyor ve taban maaş uygulaması nasıl işliyor? İşte emekliyi bekleyen olası rakamlar...

Emeklilerin hesaplanan kök maaşı düzenlemesi ile en düşük emekli maaşları da 16 bin 881 liraya çekilmişti. Düşük gelir grubundaki milyonlarca emekli için bu aylık yetersiz kalıyor.

4 MİLYON KİŞİ İÇİN KRİTİK DÜZENLEME

Pandemi sürecinde hayata geçirilen ve kalıcı bir mekanizmaya dönüştürülen taban maaş desteği, yaklaşık 4 milyon vatandaşı doğrudan ilgilendiriyor. Her zam döneminde (Ocak ve Temmuz) bu destek tutarını güncelleniyor. Hatırlanacağı üzere son düzenleme Temmuz ayında yapılmış ve en düşük emekli aylığı 16 bin 881 TL seviyesine yükseltilmişti.

MASADAKİ 3 FARKLI SENARYO

Yeni yıl zammı için üç farklı ihtimal üzerinde duruluyor. Yapılan projeksiyonlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yüzde 31 ile 33 aralığındaki yıl sonu enflasyon tahminine dayanıyor.

Sabah'ta yer alan habere göre bu öngörüler ışığında ortaya çıkan tablo şöyle:

Yüzde 31 Enflasyon Tahmininde: Taban maaşın 18 bin 954 TL olması,

Yüzde 32 Enflasyon Tahmininde: Taban maaşın 19 bin 100 TL’ye çıkması,

Yüzde 33 Enflasyon Tahmininde: Taban maaşın 19 bin 243 TL seviyesine ulaşması bekleniyor.

Söz konusu hesaplamalar, taban aylığın 6 aylık enflasyon farkı oranında artırılması varsayımına dayanıyor.

PSİKOLOJİK SINIR: 20 BİN TL BEKLENTİSİ

Mevcut beklentiler ve ekonomik veriler doğrultusunda, en düşük emekli maaşının 20 bin TL bandına çekilmesi kuvvetli bir ihtimal olarak öne çıkıyor. Kök maaşı bu sınırın altında kalan tüm emeklilerin ödemeleri, belirlenecek olan bu yeni taban tutara tamamlanarak hesaplara yatırılacak.