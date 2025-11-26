Hem de iktidar medyası açıkladı: Emekliye yapılacak zam ortaya çıktı

Hem de iktidar medyası açıkladı: Emekliye yapılacak zam ortaya çıktı
Yayınlanma:
Yüksek enflasyon düşük aylık kıskacındaki milyonlarca emeklini gözü kulağı Ocak 2026'da gelecek zamda. Asgari ücretle birlikte emekli aylığına yapaılacak zammın da oranı netleşiyor. İşte detaylar...

Yıl sonu yaklaşırken milyonlarca emeklinin gündemine, açıklanacak enflasyon verileri ve buna endeksli zam oranları oturdu. Özellikle en düşük emekli aylığının yeni yılda hangi seviyeye çekileceği büyük merak konusu. Peki, masadaki hesaplamalar neyi işaret ediyor ve taban maaş uygulaması nasıl işliyor? İşte emekliyi bekleyen olası rakamlar...

Emekli maaşını en az 40 bin lira yapacak formülü açıkladıEmekli maaşını en az 40 bin lira yapacak formülü açıkladı

Emeklilerin hesaplanan kök maaşı düzenlemesi ile en düşük emekli maaşları da 16 bin 881 liraya çekilmişti. Düşük gelir grubundaki milyonlarca emekli için bu aylık yetersiz kalıyor.

4 MİLYON KİŞİ İÇİN KRİTİK DÜZENLEME

2023/02/20/emekli2.webp

Pandemi sürecinde hayata geçirilen ve kalıcı bir mekanizmaya dönüştürülen taban maaş desteği, yaklaşık 4 milyon vatandaşı doğrudan ilgilendiriyor. Her zam döneminde (Ocak ve Temmuz) bu destek tutarını güncelleniyor. Hatırlanacağı üzere son düzenleme Temmuz ayında yapılmış ve en düşük emekli aylığı 16 bin 881 TL seviyesine yükseltilmişti.

MASADAKİ 3 FARKLI SENARYO

2023/03/23/emekli4.jpg

Yeni yıl zammı için üç farklı ihtimal üzerinde duruluyor. Yapılan projeksiyonlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yüzde 31 ile 33 aralığındaki yıl sonu enflasyon tahminine dayanıyor.

Sabah'ta yer alan habere göre bu öngörüler ışığında ortaya çıkan tablo şöyle:

SGK Uzmanı 2026 emekli maaşları için 'net rakam' verdiSGK Uzmanı 2026 emekli maaşları için 'net rakam' verdi

Yüzde 31 Enflasyon Tahmininde: Taban maaşın 18 bin 954 TL olması,

Yüzde 32 Enflasyon Tahmininde: Taban maaşın 19 bin 100 TL’ye çıkması,

Yüzde 33 Enflasyon Tahmininde: Taban maaşın 19 bin 243 TL seviyesine ulaşması bekleniyor.

Söz konusu hesaplamalar, taban aylığın 6 aylık enflasyon farkı oranında artırılması varsayımına dayanıyor.

PSİKOLOJİK SINIR: 20 BİN TL BEKLENTİSİ

2023/03/23/emekli.jpg

Mevcut beklentiler ve ekonomik veriler doğrultusunda, en düşük emekli maaşının 20 bin TL bandına çekilmesi kuvvetli bir ihtimal olarak öne çıkıyor. Kök maaşı bu sınırın altında kalan tüm emeklilerin ödemeleri, belirlenecek olan bu yeni taban tutara tamamlanarak hesaplara yatırılacak.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

İstanbul için son gün yarın! Meteorolojiden 3 günlük yağış uyarısı geldi
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı: Yıllarca emekli maaşını çekti!
Yıllarca emekli maaşını çekti!
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı! Bakanlık harekete geçti
Bakanlık harekete geçti!
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı
Liselilerin pet şişe tuzağı çalıştı
Liselilerin pet şişe tuzağı çalıştı
SGK Uzmanı 2026 emekli maaşları için 'net rakam' verdi
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Ekonomi
Çin'den gelen sağlık ürünlerine inceleme!
Çin'den gelen sağlık ürünlerine inceleme!
Binlerce kişi işsiz kalacak!
Binlerce kişi işsiz kalacak!
Ünlü banka açıkladı: Dolar düşecek
Ünlü banka açıkladı: Dolar düşecek