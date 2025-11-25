Emekli maaşını en az 40 bin lira yapacak formülü açıkladı

Yıl sonunun yaklaşması ile milyonlarca asgari ücretli ve emekli maaşlarına alacağı zammı beklemeye başladı. Geçmişte enflasyon oranına daha en başından yenik düşen zam oranları ile yeni yıla başlayan vatandaşlar derdine derman olacak çözüm istiyor.

İktidarın vatandaşların talebine vereceği karşılığın ne olacağı merak konusu olurken SGK Uzmanı İsa Karakaş'tan çözüm önerisi geldi.

Youtube'da yaptığı yayınlarda olası zamları açıklayan İsa Karakaş, öne çıkan zamlı maaş senaryolarının vatandaşa derman olmadığına dikkat çekerken kendisine sık sık "seyyanen zam" sorularının geldiğini söyledi.

SGK Uzmanı 2026 emekli maaşları için 'net rakam' verdi

Açıklanması beklenen oranlarla vatandaşın rahatlamasının mümkün olmadığını ifade eden Karakaş da seyyanen zam yapılmadan geçim derdine çözüm bulunamayacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vaadi doğrultusunda, bütün emeklilerin rahat bir nefes alması için son bir kez seyyanen zam verilmesi gerektiğini ifade eden Karakaş, şöyle konuştu:

Şu anda ocak ayını konuşuyoruz; 'Efendim SSK, Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 12 mi olacak, 13 mü olacak, 14 mü olacak? İşte memur emeklisinin zammı 18 mi olacak, 19 mu olacak, 20 mi olacak?'

Bunlar emeklileri kesinlikle rahatlatmaz. Ancak ve ancak seyyanen zamla birlikte emeklilerimiz rahat bir nefes alabilir. Neden mi arkadaşlar? Daha önceden hesap yaptık. Şimdi tekrar bu seyyanen zamla ilgili bir hesap yaptım.

Memurlara yapılan zamlarla güncelleme yaptığımız zaman, seyyanen zam bugün itibariyle bütün emeklilere aynı şekilde verilseydi 18.690 TL olacaktı. Bir düşünün; SSK emeklisisiniz, Bağ-Kur emeklisisiniz ya da memur emeklisisiniz; maaşınıza ilave edildiği zaman maaşınız ne kadar olur biliyor musunuz?

SSK, Bağ-Kur emekli maaşına seyyanen zam bugünkü rakam üzerinden verilmiş olsaydı 35.000'in altında hiçbir emekli maaşı kalmayacaktı. Düşünebiliyor musunuz? En az 35.000 TL. En düşük memur emeklisinin maaşı ise 41.150 TL'yi aşacaktı değerli arkadaşlar.

Bir de ocak zammını düşünün. Bu seyyanen zamla birlikte ocak zammının da eklendiğini düşündüğünüz zaman, hiçbir emekli maaşı 40.000 TL'nin altında kalmayacaktı. Memur emeklisinin maaşı ise 50.000 TL'nin altında olmazdı.

Dolayısıyla enflasyon oranında yapılan oransal güncellemeler elbette ki önemli ancak seyyanen zam her şeyden daha önemli.