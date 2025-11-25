Yeni yıla sayılı günler kala milyonların gözü kulağı maaş zamlarına çevrildi. Asgari ücret ve emekli aylıklarına yapılacak artış oranları gündemin en sıcak başlığı olmayı sürdürüyor. Uzmanlardan peş peşe değerlendirmeler geliyor.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emeklileri bekleyen tabloyu net rakamlarla açıkladı.

"Emekli maaşına ne kadar zam gelecek?" ve "En düşük emekli aylığı kaç lira olacak?" sorularına yanıt aranan şu günlerde, asgari ücret için genel beklenti maksimum yüzde 25 civarında şekilleniyor. Peki, emekli maaşlarında durum ne olacak? YouTube'da Şebnem Arda Boğa'nın yayınına konuk olan Özgür Erdursun, 2026 yılı için öngörülerini paylaştı.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NASIL HESAPLANACAK?

Erdursun, memur ve memur emeklileri için yapılacak hesaplamanın detaylarını verirken, SSK ve Bağ-Kur emeklileriyle aradaki farka dikkat çekti.

Özgür Erdursun, şunları söyledi:

Memursanız ya da memur emeklisiyseniz kök aylığınıza 1000 liralık artış olur.

Örneğin bir memur 50 bin TL maaş alıyor. Önce zamla maaşı 51 bin liraya çıkaracaklar.

Yüzde 20 zamla 61 bin 200 TL olacak. Memurlardaki artış aynı oranda SSK ve Bağ-Kur emeklisinde olmayacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklisi yaklaşık olarak yüzde 13-14 zam alacak.

En düşük emekli aylığına yansıtırlar büyük ihtimalle.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN RAKAM VERDİ

Mevcut durumda 16 bin 881 TL olan en düşük emekli aylığının yeni yılda ne kadar olacağı konusunda da net konuşan Erdursun, olası senaryoyu hesapladı.

Erdursun, "En düşük emekli aylığına yüzde 16.67 zam yapılmıştı. Böylece en düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL olmuştu. Yine bu mantıkla gidecekse en iyi ihtimalle 19 bin 200 lira olur en düşük emekli aylığı" dedi.

Kök maaşı bu sınırın üzerinde olanlar için de bir hesaplama yöntemi paylaşan uzman isim, "'En düşük emekli aylığı almıyorum' derseniz mevcut maaşınıza yüzde 13-14 zam koyarak hesaplama yapabilirsiniz. Bunlar net rakam, bunları görüyorum" ifadelerini kullandı.