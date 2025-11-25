SGK Uzmanı 2026 emekli maaşları için 'net rakam' verdi

SGK Uzmanı 2026 emekli maaşları için 'net rakam' verdi
Yayınlanma:
2026 yaklaştıkça gelecek zamlar da merak ediliyor. Milyonlarca emekli aylıklarına gelecek artışı merak ediyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, masadaki ihtimalleri değerlendirerek gelecek zam oranını açıkladı.

Yeni yıla sayılı günler kala milyonların gözü kulağı maaş zamlarına çevrildi. Asgari ücret ve emekli aylıklarına yapılacak artış oranları gündemin en sıcak başlığı olmayı sürdürüyor. Uzmanlardan peş peşe değerlendirmeler geliyor.

Yapmadıkları bir bu kalmıştı! Çalışan emeklinin maaşı kesilecek!Yapmadıkları bir bu kalmıştı! Çalışan emeklinin maaşı kesilecek!

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emeklileri bekleyen tabloyu net rakamlarla açıkladı.

"Emekli maaşına ne kadar zam gelecek?" ve "En düşük emekli aylığı kaç lira olacak?" sorularına yanıt aranan şu günlerde, asgari ücret için genel beklenti maksimum yüzde 25 civarında şekilleniyor. Peki, emekli maaşlarında durum ne olacak? YouTube'da Şebnem Arda Boğa'nın yayınına konuk olan Özgür Erdursun, 2026 yılı için öngörülerini paylaştı.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NASIL HESAPLANACAK?

2024/02/05/aile-destek-odemeleri23.jpg

Erdursun, memur ve memur emeklileri için yapılacak hesaplamanın detaylarını verirken, SSK ve Bağ-Kur emeklileriyle aradaki farka dikkat çekti.

Özgür Erdursun, şunları söyledi:

Memursanız ya da memur emeklisiyseniz kök aylığınıza 1000 liralık artış olur.
Örneğin bir memur 50 bin TL maaş alıyor. Önce zamla maaşı 51 bin liraya çıkaracaklar.
Yüzde 20 zamla 61 bin 200 TL olacak. Memurlardaki artış aynı oranda SSK ve Bağ-Kur emeklisinde olmayacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklisi yaklaşık olarak yüzde 13-14 zam alacak.
En düşük emekli aylığına yansıtırlar büyük ihtimalle.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN RAKAM VERDİ

2023/10/31/0x0-son-dakika-odemeler-basladi-7500-7750-8000-8250-8500-tl-maas-alan-emeklinin-zamli-ayligi-ne-kadar-oldu-iste-ka-1689656079263.jpg

Mevcut durumda 16 bin 881 TL olan en düşük emekli aylığının yeni yılda ne kadar olacağı konusunda da net konuşan Erdursun, olası senaryoyu hesapladı.

Erdursun, "En düşük emekli aylığına yüzde 16.67 zam yapılmıştı. Böylece en düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL olmuştu. Yine bu mantıkla gidecekse en iyi ihtimalle 19 bin 200 lira olur en düşük emekli aylığı" dedi.

Emekli Kurultayı'ndan öfke yükseldi: Onların serveti bizden çaldıkları üzerine kurulu!Emekli Kurultayı'ndan öfke yükseldi: Onların serveti bizden çaldıkları üzerine kurulu!

Kök maaşı bu sınırın üzerinde olanlar için de bir hesaplama yöntemi paylaşan uzman isim, "'En düşük emekli aylığı almıyorum' derseniz mevcut maaşınıza yüzde 13-14 zam koyarak hesaplama yapabilirsiniz. Bunlar net rakam, bunları görüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Ölen annesini çamaşır odasında sakladı: Yıllarca emekli maaşını çekti!
Yıllarca emekli maaşını çekti!
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı! Bakanlık harekete geçti
Bakanlık harekete geçti!
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı
SGK Uzmanı 2026 emekli maaşları için 'net rakam' verdi
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
SUV’dan sonra sıra karavanda
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
Meteoroloji saat saat açıkladı: Önüne katıp uçuracak
Önüne geleni savuracak
Meteoroloji saat saat açıkladı
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Meteorolojiden hem fırtına hem sıcaklık uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?
Ekonomi
Karahan sunumu yapacak: Faiz mesajı mı verecek?
Karahan sunumu yapacak: Faiz mesajı mı verecek?
Bankacılık devinden binlerce çalışan için şok karar!
Bankacılık devinden binlerce çalışan için şok karar!
Şimşek enflasyon beklentisinden memnun!
Şimşek enflasyon beklentisinden memnun!