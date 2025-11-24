Yapmadıkları bir bu kalmıştı! Çalışan emeklinin maaşı kesilecek!

Yapmadıkları bir bu kalmıştı! Çalışan emeklinin maaşı kesilecek!
Yayınlanma:
Emekliler başta olmak üzere milyonlar açlık sınırında ayakta kalmaya çalışırken, 2008 sonrası emekli olanlar için mevzuatta aleyhte bir düzenleme yapıldı. Bundan böyle emekli olduktan sonra çalışırlarsa emekli maaşları kesilecek.

Türkiye'de milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren "hem emekli maaşı hem maaş" döneminde sona geliniyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatına göre, sigorta başlangıç tarihi Ekim 2008 ve sonrasına denk gelen çalışanlar, emekli olduktan sonra çalışma hayatına devam etmeleri durumunda emekli aylıklarından feragat etmek zorunda kalacak.

Açlık ve yoksulluk sınırı yükseldi: Sağlıklı beslenmenin günlüğü 880 lira!Açlık ve yoksulluk sınırı yükseldi: Sağlıklı beslenmenin günlüğü 880 lira!

Ülkede emeklilik hakkı elde etmesine rağmen aktif çalışma hayatını sürdüren geniş bir kitle bulunuyor. Özellikle 16 bin 881 TL seviyesindeki en düşük emekli aylığı ile geçim mücadelesi veren emekliler, ekonomik şartlar gereği çalışmaya devam etmek zorunda kalıyor. Mevcut sistemde pek çok kişi, bu sayede hem emekli aylığını hem de çalıştığı iş yerinden aldığı maaşı cebine koyarak geçimini sürdürmeye çalışıyor.

ÇİFTE MAAŞ AYRICALIĞI TARİHE KARIŞIYOR

2023/03/11/emeklimaas.webp

Ancak SGK mevzuatındaki düzenleme, bu dönemin belirli bir kesim için sona erdiğini işaret ediyor. İlk kez sigortalı işe giriş tarihi Ekim 2008 ve sonrası olan vatandaşlar, emekliliğe hak kazandıklarında zorlu bir tercih yapmak durumunda kalacaklar. Ya emekli olup köşelerine çekilecekler ya da çalışmaya devam edip emekli maaşından vazgeçecekler.

Türk-İş açlık sınırını açıkladı: Asgari ücreti belirleyebilir!Türk-İş açlık sınırını açıkladı: Asgari ücreti belirleyebilir!

ÇALIŞMAYA DEVAM EDENİN AYLIĞI KESİLECEK

2023/03/23/emekli3.jpg

Bu kapsama giren kişiler, emeklilik dilekçesi verdikleri takdirde kayıtlı olarak bir işte çalışamayacaklar. Şayet çalışmaya devam etme kararı alırlarsa, kendilerine bağlanan emekli aylıkları kesintiye uğrayacak.

Türkiye gazetesinin haberine göre SGK mevzuatında konuyla ilgili yer alan madde şu şekilde:

"5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlüğe girdiği Ekim/2008 döneminden sonra sigortalı olup çalışmaya başlayanlardan emeklilik şartlarını yerine getirip yaşlılık aylığı bağlananlardan tarımsal faaliyetlerde kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar hariç yeniden çalışmaya başlayanların aylıkları çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi başında kesilmektedir."

Mevzuatta bu düzenleme yapılırken ülkedeki ağır ekonomik kriz nedeniyle emekliler emekli aylığı ile geçinemiyor, ücretli çalışanlar ikinci bir iş arayarak geçinmeye çalışıyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Meteoroloji saat saat açıkladı: Önüne katıp uçuracak
Önüne geleni savuracak
Meteoroloji saat saat açıkladı
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Meteorolojiden hem fırtına hem sıcaklık uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?
Araziden otoyola gücün simgeleri: Türkiye’de en çok satan pikaplar
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler
Ekonomi
2,4 milyon kişiyi kapsıyor: 250 euro ve kira desteği!
2,4 milyon kişiyi kapsıyor: 250 euro ve kira desteği!
Asgari ücreti nokta atışı bilmişti: Bankacılık devi oran verdi!
Asgari ücreti nokta atışı bilmişti: Bankacılık devi oran verdi!
Yatırımcının yeni gözdesi oldu: İstanbul ve Ankara'yı solladı
Yatırımcının yeni gözdesi oldu: İstanbul ve Ankara'yı solladı