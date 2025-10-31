Türk-İş açlık sınırını açıkladı: Asgari ücreti belirleyebilir!

Türk-İş Konfederasyonu, ekim ayına ilişkin “Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması” sonuçlarını açıkladı. Ankara’da yaşayan 4 kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken asgari gıda harcaması tutarı bir önceki aya göre yüzde 1,58 oranında artış gösterdi.

AÇLIK SINIRI 28 BİN 411 TL’YE YÜKSELDİ

Türk-İş’in hesaplamalarına göre, Ekim 2025 itibarıyla açlık sınırı 28.411,95 TL olarak belirlendi. Gıda harcamalarının yanı sıra giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim ve sağlık gibi zorunlu giderlerin de dahil edildiği yoksulluk sınırı ise 92.547,07 TL’ye çıktı.

Asgari ücret zammındaki kırmızı çizgiyi açıkladı

Bekâr bir çalışanın yaşama maliyeti de bu dönemde 36.984,12 TL’ye yükseldi.

MUTFAK ENFLASYONU ARTIŞTA

Türk-İş verilerine göre, dört kişilik bir ailenin gıda harcaması tutarında ekim ayında aylık yüzde 1,58’lik artış yaşandı.

Buna göre:

On iki aylık değişim oranı: yüzde 39,06,

Yıllık ortalama artış oranı: yüzde 40,22,

On aylık artış oranı: yüzde 34,76 olarak hesaplandı.

TÜRK-İŞ’TEN GEÇİM UYARISI

Türk-İş, her ay düzenli olarak yayımladığı araştırma ile çalışanların geçim koşullarını ve temel ihtiyaçlardaki fiyat değişimlerinin aile bütçesine etkilerini ortaya koyuyor. Konfederasyon, son verilerle birlikte açlık sınırının 30 bin TL’ye dayandığını, yoksulluk sınırının ise 100 bin TL’ye yaklaştığını vurguladı.

'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı

Öte yandan asgari ücretin ne kadar olacağına ilişkin yapılan değerlendirmelerde, bazı uzmanlar açlık sınırının belirleyici olabileceğini söylüyor. Geçmiş yıllarda asgari ücretin açlık sınırının üstünde açıklandığını söyleyen uzmanlar bu sene de benzer bir durum olursa asgari ücretin 30 binin üzerinde olabileceğine işaret ediyor.