Emekli Kurultayı'ndan öfke yükseldi: Onların serveti bizden çaldıkları üzerine kurulu!

Türkiye İşçi Partisi (TİP) tarafından İstanbul'da organize edilen "1. Emekliler Kurultayı"nın açılışında konuşan Genel Başkan Erkan Baş, iktidarın emeklilere yönelik politikalarını ve bakış açısını sert bir dille eleştirdi. Emeklilerin sırtında bir kambur gibi gösterilmesine tepki gösteren Baş, "Emeklilerin yük olarak görüldüğü bu düzeni reddediyoruz, bunu kabul etmiyoruz. Biz bu memlekette yük değiliz. Bugün onların bütün serveti, bizden çaldıklarının üzerine kuruludur. Hakkımız olanı almak için bugün burada bir aradayız" dedi.

"ORTAYA SOMUT İRADE KOYACAĞIZ"

Kurultayın açılış konuşmasını gerçekleştiren Erkan Baş, emeklilerin haklarını daha ileriye taşımak ve güçlendirmek adına çalışmalar yürüteceklerini ifade etti. Baş, tartışmaların neticesi ne olursa olsun ortaya somut bir irade koyacaklarını vurguladı. Mevcut iktidarın emeklileri yok sayan anlayışına karşı en dirençli duruşu sergileyeceklerinin altını çizen TİP lideri, bu birlikteliği gelecekte daha da kuvvetlendirmenin yollarını arayacaklarını belirtti.

"BU BİR TESADÜF DEĞİL"

Türkiye'de yaşayan milyonlarca emeklinin zorlu yaşam koşullarına mahkum edildiğine dikkat çeken Baş, iktidarın emekçileri ve emeklileri hedef tahtasına koyduğunu, ekonomik yıkımın faturasını bu kesimlere kesmeye karar verdiğini savundu. İktidar kanadının emeklileri bir "yük" olarak algıladığını dile getiren Baş, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in sözlerine atıfta bulunarak, bu yaklaşımı “Siz yaşamayın, olduğunca erkenden bu dünyayı terk edin, sizden kurtulalım” mantığıyla değerlendirdi.

Emeklilerden seyyanen zam talebi

İktidarın, sistematik bir şekilde yük olarak kodladığı emeklileri yok etmeye çabaladığını öne süren Baş, “Bu bir tesadüf değil, bilerek, isteyerek, planlayarak hayata geçirdikleri programın sonucu” şeklinde konuştu.

En düşük emekli maaşına talim edenlerin sayısının her geçen gün arttığını belirten Baş, yaratılan zenginliğin, nüfusun yüzde 1'ine dahi denk gelmeyen bir avuç sermayedara aktarıldığını söyledi.

"SADAKA DEĞİL HAKKIMIZI İSTİYORUZ"

Emeklilerin yıllardır sistematik bir hak gaspına uğradığını ve bunun baş sorumlusunun mevcut yönetim anlayışı olduğunu savunan Erkan Baş, konuşmasına şöyle devam etti:

Özel’in mitingde altın hesabı yaptığı emekli kapısını gazetecilere açtı: Asgari ücretle çalışıyorum 25 bin lira kira veriyorum

"Recep Tayyip Erdoğan veya onun Çalışma Bakanı çıkıyor, ‘Biz emeklilere bunu verdik’ diyor. Ne veriyorsun sen, sadaka mı istiyoruz senden? Biz sadece alın terimizi dökmedik, yeri geldi kanımızı döktük, canımızı verdik. Bugün memlekette ‘emeklilik’ diye bir hak var bu bizim alın terimizin bir ürünü. Biz sanki avcumuzu açmışız onlardan bir şey bekliyoruz muamelesi yapıyorlar. Beyefendilerin de gönlü çok bol, babasının tarlasını satıp getirip maaş olarak vermiş gibi anlatıyor. Biliyoruz ki yıllardır sistematik bir şekilde emeklinin hakkı gasp ediliyor. Bunun bir numaralı faili de Saray Rejimi’dir. Buna karşı etkin bir biçimde mücadele etmemiz gerekiyor."

İŞÇİ SINIFININ DENEYİMLİ KADROLARI

Türkiye'nin 1980 sonrası işçi sınıfının en tecrübeli kadrolarının bugünkü emekliler olduğunu hatırlatan Baş, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

Kritik gün 3 Ocak: Bakın neler olacak? En düşük emekli maaşı kaç liraya çıkacak?

"O yüzden bir yandan emeklilerin hak mücadelesini vereceğiz, emekli cephesi yaratacağız ama aynı zamanda bunun Türkiye’deki emek mücadelesinin bir parçası olduğunu bilerek, Türkiye işçi sınıfının iktidar mücadelesini güçlendiren bir mücadelede üzerimize düşen sorumluluğun bilincinde olarak hareket etmemiz gerekiyor. Bugünkü kurultayın her iki açıdan da önemli kararlar alacağına inanıyorum."