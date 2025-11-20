Kritik gün 3 Ocak: Bakın neler olacak? En düşük emekli maaşı kaç liraya çıkacak?

Yaklaşık 17 milyon emekli, 5 milyon memur ve 8 milyon işçinin gözü Ocak ayına çevrildi. Emekliler ve memurlar 6 aylık maaş artışlarını alacak, işçiler için ise yeni asgari ücret yürürlüğe girecek. Ayrıca Ocak ayında çıkacak yasal düzenlemeyle yeni emekli taban aylığı da belirlenecek.

Ocak ayında açıklanacak yıl sonu enflasyon verileri ile birlikte 6 aylık artış oranı belli olacak. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışlarını belirlerken, memur ve emekli memurlar için de fark oranını ortaya koyacak ve emeklilerin en düşük aylıklarını artıracak.

ŞUAN EN DÜŞÜK MAAŞLAR NE KADAR?

Temmuz ayında yapılan artışla birlikte, en düşük emekli aylığı 16.881 TL’ye yükselmişti. Memur emeklilerinin en düşük aylığı ise şu anda 22 bin 671 TL olarak uygulanıyor.

Taban aylık uygulaması yaklaşık 4 milyon emekliyi kapsıyor. Bu uygulama ile emekli maaşı, belirlenen taban aylığın altında kalan herkese seyyanen ödeme yapılmasını sağlıyor. Şu anda seyyanen ödeme ile birlikte tüm emekli maaşları 16.881 TL’ye tamamlanıyor.

YENİ TABAN AYLIK NASIL BELİRLENECEK?

Taban aylıklar son dönemde maaş artış oranıyla yeniden belirleniyor. Buna göre ocak ayında da çıkartılacak bir yasal düzenleme ile taban aylık yeniden hesaplanacak.

YENİ TABAN AYLIK NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası'nın son tahminine göre enflasyon yıl sonunda yüzde 31-33 aralığında gerçekleşecek. Bu veriler doğrultusunda 6 aylık artış oranı yüzde 12,28 ile yüzde 13,99 arasında değişirken, taban aylık da 18.954 TL ile 19.243 TL arasında olacak.

Sabah'tan Faruk Erdem'in aktardığına göre, en düşük memur emeklisi maaşı ise yüzde 18.7 ile yüzde 20.5 arasındaki artışlarla 28 bin 319 TL'yi bulacak.

KRİTİK GÜN 3 OCAK

Emeklilerin ve memurların maaş artışları 3 Ocak’ta netleşecek. Bu tarihten sonra, taban maaşlarla ilgili yasal düzenleme yürürlüğe girecek. Düzenleme maaş ödeme gününe yetişirse yeni rakamlar hesaplara yansıyacak; yetişmezse farklar daha sonra ödenecek.

ARTIŞTAN DUL VE YETİMLER DE YARARLANACAK

Taban aylık artışından dul ve yetimler de yararlanacak. Bu kapsamda taban maaş, dul ve yetimlerin maaş hisse oranına göre belirlenecek. Örneğin taban maaş 20 bin lira olursa, yüzde 75 oranında maaş alan bir eş için 15 bin lira olarak uygulanacak.

TABAN MAAŞ UYGULAMASI

Öncelikle yasal düzenleme ile emekliler için taban maaş belirlenecek, ardından kök maaşlara enflasyon oranında artış uygulanacak.

Kök maaşlarına bu artış uygulandıktan sonra ek ödemeyle birlikte ortaya çıkan rakam taban maaşın altında ise seyyanen ödeme yapılacak.

KÖK MAAŞ NASIL GÖRÜLÜR?

Kök maaş, emeklilerin ödedikleri primlere göre hesaplanan aylıklarını gösteriyor ve bu tutara çeşitli ek ödemeler eklenebiliyor.

Kök maaş e-devletten 'emekli ödeme bilgileri' ve 'emekli aylık bilgisi' bölümlerinden görülebilir. Buradaki 'net tutar' ve 'Aylık tutarı' kısmı sizin kök aylığınızı, 'ek ödeme' bölümü yüzde 4 ek ödemenizi gösterir. Eğer varsa hazine desteği ise '5510 Ek 19 Miktarı' bölümünde görülüyor.