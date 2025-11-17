İktidar medyasından memur ve emeklilerine zehir zemberek haber: Tek kuruş bir iyileştirme bile...

Yıllardır devam eden enflasyon ve liradaki değer kayıplarından en fazla muzdarip olduklarını ifade eden gruplardan birisi de memur ve emeklileri. Her zam döneminde umutları yeniden yeşeren ancak hükümetten aldıkları kara haberler ile gelecek hayallerini sürekli bir şekilde öteleyen milyonlarca memur ve emeklisi görünüşe göre 2026 yılında da rahata eremeyecek.

En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? SSK, BAĞ-KUR ve memur maaşlarına yapılacak zam ortaya çıktı

Türkiye gazetesinden SGK uzmanı İsa Karakaş, memur ve emeklileri için karanlık kulis bilgilerini yazdı.

Hükümetin beklediği enflasyon oranlarının hayal olması ile yaşam şartlarının daha da zor olduğunu ifade eden Karakaş, son 3 dönemde yapılan toplu sözleşmeler ile memur emeklisinin daha da aşağı çekildiğini kaydetti.

Karakaş iyi haber diyerek, "Üç dönem TÜİK’in açıkladığı resmî enflasyonun altında güncelleme ile karşı karşıya kalan memur ve emeklisine ocak ayında iyi haber! Bu kez böyle olmayacak. Yani resmî enflasyonun altında ezilme olmayacak." ifadelerini kullandı.

Karakaş son 4 ayın verilerine göre yapılanacak zamda yüzde 16.55 + 1000 TL taban artışının garanti olduğunu aktarıp kara haberi verdi.

2026'DA SEYYANEN ZAM YOK!

Karakaş Ankara'dan esen rüzgarların soğuk olduğunu, seyyanen zam vaadinin ekonomi ekibinin freni ile suya düştüğünü ifade ederek şöyle yazdı: