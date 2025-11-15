En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? SSK, BAĞ-KUR ve memur maaşlarına yapılacak zam ortaya çıktı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren emekli ve memur maaşı zamları kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasından sonra belli olacak. Ancak Merkez Bankası'nın açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde kasım ve aralık ayı enflasyon tahminlerine göre memur ve emekli zammı için oranlar ortaya çıktı.

Merkez Bankası Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, ekimde yüzde 31,77 olan yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 32,30'a çıktı.

Ekonomik krizin pençesinde bir Türkiye gerçeği! Bir emekli geçim savaşını böyle anlattı

Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre; enflasyon temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23, ekimde yüzde 2,55 gelmişti. Böylece 4 aylık enflasyon yüzde 10,25 oldu. Buna göre; SSK ve BağKur emeklileri yüzde 10,25'lik, memur ve memur emeklileri ise yüzde 16,55'lik zammı şimdiden garantiledi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI KAÇ LİRA OLACAK? SSK ve BAĞ-KUR EMEKLİLERİ ZAMMI

Merkez Bankası'nın anketine göre enflasyon kasım ayında yüzde 1,59, aralık ayında ise 1,16 oranında artacak. 4 aylık enflasyona bu oranların da eklenmesiyle 6 aylık enflasyon yüzde 13.3 olacak.

Haberde SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin ocakta yüzde 13,3 oranında, memur ve memur emeklilerinin ise yüzde 19.77 oranında zam alacakğı belirtildi.

En düşük emekli maaşının ise 19 bin 126 liraya çıkacağı ifade edildi.