Altın alımında yeni dönem: Nakit satış devri sona eriyor

Türkiye'de mücevher ve kuyumculuk sektöründe sahteciliği ve kayıt dışılığı önlemek amacıyla geliştirilen Kıymetli Metal Takip Sistemi'nin (KMTS) nisan ayında hayata geçirilmesi bekleniyor. Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın, yeni sistemle birlikte gramdan çeyreğe tüm altınların bandrollü olacağını ve kuyumcularda nakit alışverişin sona ereceğini duyurdu.

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre, Antalya'da düzenlenen Jewellery Antalya alım heyeti fuarında gazetecilerle bir araya gelen Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın, sektördeki kayıt dışılık sorununa çözüm getirmeyi hedefleyen Kıymetli Metal Takip Sistemi hakkında önemli bilgiler paylaştı. Yakın, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından hazırlıkları tamamlanan sistemin, sektörün işleyişinde köklü değişiklikler yaratacağını ifade etti.

KIYMETLİ METAL TAKİP SİSTEMİ (KMTS) DEVREYE GİRİYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından kurulan ve işletilecek olan Kıymetli Metal Takip Sistemi, sektördeki sahtecilik ve kayıt dışılık gibi sorunları ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Sistem, Bakanlık tarafından faaliyet izni verilen rafineriler tarafından üretilen standart işlenmemiş ve basılı kıymetli madenlerin; üreticisi, üretim tarihi, ağırlığı, saflık ayarı ve seri numarası gibi özelliklerinin, Darphane tarafından sağlanan benzersiz bir kod ile her bir ürünün üzerine işlenerek kayıt altına alınmasını esas alıyor.

Başkan Burak Yakın, KMTS'nin devreye girmesiyle Darphane'nin tüm altınlar için bir bandrol vereceğini ve bu bandrol sayesinde altının menşeinin ve hangi firma tarafından getirildiğinin takip edilebileceğini belirtti. Bu uygulamanın, bir gramlık altından bir kilogramlık altına kadar tüm ürünler için geçerli olacağı vurgulandı.

ALTIN TİCARETİNDE YENİ DÖNEM: BANDROL VE BANKA ZORUNLULUĞU

Yeni düzenlemenin en dikkat çekici yönlerinden biri de altın alım satım işlemlerinde nakit kullanımının sona erecek olması. Yakın'ın açıklamalarına göre, KMTS faaliyete geçtiğinde tüm para transferleri bankalar üzerinden yapılacak. Bu kapsamda, kuyumcuya altın satan bir vatandaş adına fatura düzenlenecek ve ödemesi banka hesabına yatırılacak. Aynı şekilde, vatandaş da satın aldığı altın veya bileziğin ödemesini banka kanalıyla gerçekleştirecek.

EV İÇİN BOZDURANLAR

Yeni sistem ile beraber kara para aklanması yöntemlerine de son vereceğini belirten Yakın, "Esas sorun şurada yaşanacak. Daire alacaksınız, bankada 3 milyon lira paranız var, 2 milyon liralık da altınınız var. Bu 2 milyonu bankaya götürdüğünüzde ‘bu paranın beyan formu var mı, nereden buldun bu parayı’ diye soracaklar. Sen ‘2 milyon liralık altınım, arabam ya da evim vardı sattım, beyan belgesi bu’ diyebildiğinde banka parayı kabul edecek. Yoksa kabul etmeyecek. Kara parayı bitirmek için MASAK denetimi altına Türkiye bu uygulamayla girecek" ifadelerini kullandı.