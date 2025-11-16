Emeklilerden seyyanen zam talebi

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanlar Kurulu, emekliler için seyyanen zam talebinde bulundu.

TÜED tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, derneğin başkanlar kurulu Ankara'da bir araya gelerek, emeklilerin gündemindeki konuları değerlendirdi.

Toplantıdan sonra yayımlanan sonuç bildirisinde, uygulanmakta olan ekonomik programın enflasyonla mücadelede beklenen sonuçları vermediği belirtildi.

"İNSANCA YAŞAMAYA YETECEK AYLIK ÖDENMESİ ŞARTTIR"

Bildiride, enflasyon hesaplamasındaki Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) çarşı-pazar fiyatlarıyla uyumlu olmamasının emekli aylıklarına yapılan zamları erittiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Emeklilik hukukunun korunması için sosyal güvenlik sistemimizin sağlam bir temele oturtulması, emekli aylıklarının intibak kurallarına göre yeniden hesaplanması ve insanca yaşamaya yetecek aylık ödenmesi şarttır. Emekli aylıklarının, açlık sınırı ve asgari ücretin altında kalmaması için ivedilikle emekli aylıklarına seyyanen zam yapılmalıdır. Meclis'te 2026 yılı bütçesi görüşülürken, emeklilerimizin yaşam maliyeti esas alınarak, gerekli kaynağın ayrılması ve 2000 sonrası emeklilerin intibakının sonuçlandırılması gerekmektedir."

"HESAPLAMA SİSTEMİ VE AYLIK ARTIŞ YÖNTEMİ İYİLEŞTİRİLMELİDİR"

Alt sınır aylık bağlama hesaplama sisteminde değişikliğe gidilmesinin de istendiği bildiride, şu ifadeler kullanıldı: