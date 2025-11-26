AKP öyle bir vergi düzenlemesi istedi ki ortağı bile itiraz etti!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren vergi düzenlemeleri ve sosyal güvenlik değişikliklerini içeren kapsamlı kanun teklifi üzerindeki mesaisini sürdürüyor. Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı KHK'de değişiklik öngören tasarının geneli üzerindeki müzakereler sona erdi.

Teklifin bütünü üzerine MHP Grubu adına söz alan Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Harçlar Kanunu'nun adalet perspektifiyle baştan aşağı ele alınması gerektiğini vurgulayarak itiraz etti. Düzenlemeyle SGK prim oranlarında tüm sigortalılar için 1 puanlık artış yapıldığını belirten Kalaycı, prime esas kazanç tavanının ise asgari ücretin 7,5 katından 9 katına yükseltildiğine dikkat çekti.

MHP'Lİ KALAYCI: ESNAF ZATEN BORÇ YÜKÜ ALTINDA

Kalaycı, esnafı zorlayacak maddelere değinerek şunları kaydetti:

"Borçlanma prim oranları, doğum hariç, yüzde 32'den yüzde 45'e çıkarılmakta, durdurulan Bağ-Kur sigortalılık sürelerinin ihya prim oranı da yüzde 34,75'ten yüzde 45'e yükseltilmektedir. Durdurulan Bağ-Kur sigortalılık sürelerinin ihyasında cari prim oranı yerine yüzde 45 oran üzerinde borç çıkarılması sigortalılık süreleri durdurulmuş olan esnafımızın borç yükünü önemli tutarda artıracaktır. Esnafın zaten prim borçlarını ödeyemediğinden sigortalılık sürelerinin durdurulduğu dikkate alınarak ihya oranının gözden geçirilmesi ve esnafımıza kolaylık getirilmesi görüşündeyiz."

Vergi politikasının asıl gayesinin devlete kaynak yaratırken yükü toplum tabanına "adaletli dağıtmak" olduğunu savunan Kalaycı, Türk vergi sisteminin karmaşık ve değişken yapısına işaret etti.

Kalaycı şöyle devam etti:

"Vergi mevzuatında sürekli yapılan değişiklikler öngörülebilirliği engellemekte, mükelleflerin vergi mevzuatına uyum sağlamasını zorlaştırmakta, idareye olan güveni sarsmak suretiyle kayıt dışı ekonomiye yönlendirmektedir. Esasen basit, sade, anlaşılır ve hakkaniyetli bir vergi reformu ihtiyacı bulunmaktadır."

"BU TEKLİF FATURAYI BİR KEZ DAHA YOKSULA ÇIKARMIŞ"

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya ise sistemde adaletsizlik yaşandığını söyledi. Teklifin bir "hayal kırıklığı" olduğunu söyleyen Kaya, şu eleştirileri getirdi:

"Bu teklif vergi adaletinden uzak, faturayı bir kez daha emekliye, dar gelirliye ve yoksula çıkarmış olarak hazırlanmış, bu bakış açısıyla ve bu anlayışla hazırlanmış. Düzenlemeyle iktidarın yaklaşık 300 milyar liralık, yani 7-8 milyar dolarlık bir kaynak elde etmeyi amaçladığını görüyoruz. Bu kaynağın nereye harcanacağı, ne yasa gerekçesinde ne de komisyon görüşmelerinde izah edildi. Adil bir vergi politikasından bahsedebilmek için rant vergisi, kripto vergisi, servet vergisi gibi vergilerin getirilmesi gerekiyor."

DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç da her vergi paketinde reform beklentisine girdiklerini ancak sonuç alamadıklarını ifade etti.

Erdoğan'dan Erenköy Cemaati'ne vergi jesti!

Oluç, "Ama yine bakıyoruz, her defasında aynı şey. Ne bir vergi reformu gündemde ne bu vergi adaletsizliğinin giderilmesi gündemde. Bu vergiyle ilgili tekliflerde yanlış gördüklerimizi eleştiriyoruz fakat esas konuşulan şey olmayanlar üzerine. Bu vergi paketleri, son derece sıkıntılı ve sorunları aşacak özellikleri maalesef taşımıyor." diye konuştu.

"BULA BULA ASGARİ ÜCRETLİNİN KİRA GELİRİNİ..."

CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale, 2025 yılı için ek gelir oluşturacak bir torba yasanın Kasım ayında gündeme gelmesini, maliye politikasının mevcut durumu açısından "üzücü" ve "ümitsiz" bulduğunu dile getirdi.

AKP'den milyonları isyan ettirecek vergi düzenlemesi! Büyükşehirlerde yaşayan iki kat yandı

Özlale değerlendirmesinde, "Zaten kötü olan vergide adaleti daha da kötüleştiren bir paket var. 46 sayfalık vergi muafiyeti ve istisna var. 46 sayfanın içinden bula bula asgari ücretlinin kira gelirini, GSS prim borcu olanın borcunu ödemesini, vatani görevini yaparken çalışamadığı için dışarıdan borçlanmak isteyen askerin borcunu artırmayı hedefleyen, vergi adaletini tamamıyla hiçe sayan bir vergi paketi var." ifadelerini kullandı.

AKP'DEN SAVUNMA

Teklifin imza sahiplerinden AKP Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy, şahsı adına yaptığı konuşmada düzenlemeyi savundu:

"Hazırlanan kanun teklifimiz ile vergi dışında kalan alanların kapsama alınması, bazı istisnaların kaldırılması, kayıt dışılıkla mücadele edilmesi ve vergi adaletinin sağlanması hedeflerine hizmet etmek üzere, vergi mevzuatıyla ilgili bazı kanunlarda düzenleme yapılmaktadır."

Küçük esnaf iş mi yapsın vergi mi yetiştirsin! Bir kez gidiyorlardı, 2026'da 20 kez gidecekler!

Altınsoy, paketin içeriğini anlatarak kayıtdışılıkla mücadele ettiklerini iddia etti:

"Teklifimiz ile taşınmazlarda gerçek alım satım bedelinin beyan edilmesini sağlamak amacıyla 4'te 1 nispetinde uygulanan vergi cezasının bir kata çıkarılması, 'patron fonları' olarak bilinen bazı serbest fonlardan elde edilen gelirlere ilişkin istisnaların kaldırılması, ruhsata ve işletme belgesine tabi bazı faaliyetlerin faaliyet harcına tabi tutulması, araç satışların nispi harç alınması, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarının, il özel idarelerinde olduğu gibi bazı vergilerden istisna edilmesi, genel aydınlatma giderlerine belediyelerce sağlanan katkı oranlarının yeniden düzenlenmesi ve uygulamanın süresinin 31 Aralık 2030'a kadar uzatılması, vakıf yükseköğretim kurumlarında öğrencilerden alınacak ücretlerin YÖK'ün tespit edeceği esaslara göre belirlenmesine yönelik düzenlemelerin yapılması, sosyal güvenlik sisteminin aktüeryal dengesine katkıda bulunmak üzere gelir etkisinde olan düzenlemelerin hayata geçirilmesi, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve il genel meclis üyelerinin görevleri nedeniyle almakta oldukları huzur hakları ile ilgili düzenlemelerin yapılması, İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi kapsamında İstanbul Valiliğine bağlı olarak faaliyet gösteren İstanbul Proje Koordinasyon Birimine yapılacak tesis ve hizmetlere sağlanan istisnanın 2035 yılı sonuna kadar uzatılması gibi düzenlemeler yer almaktadır."

Genel Kurul'daki konuşmaların sonlanmasıyla teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı ve maddelere geçildi. Meclis Başkanvekili Celal Adan, komisyonun yerini almaması üzerine birleşimi ertesi gün saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.