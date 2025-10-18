AKP'den milyonları isyan ettirecek vergi düzenlemesi! Büyükşehirlerde yaşayan iki kat yandı

AKP tarafından hazırlanan ve TBMM’ye sunulan yeni torba yasa teklifi, birçok meslek grubuna yönelik yıllık harç uygulamasını da beraberinde getirdi. Teklifte yer alan detaylara göre; daha önce yalnızca ruhsat alınırken bir defaya mahsus alınan bazı harçlar artık her yıl ödenecek.

Hürriyet’ten Neşe Karanfil’in haberine göre; yasa teklifiyle birlikte kuyumculuk, ikinci el araç ve taşınmaz ticareti yetki belgeleri, özel sağlık kuruluşlarının ruhsatları, veteriner muayenehane ruhsatları, kıymetli maden faaliyet izin belgeleri ile ticari havacılık işletme ruhsatları yıllık harç kapsamına alındı. Ayrıca kira gelirlerindeki vergi muafiyetlerinde ve sosyal güvenlik primlerinde de önemli değişiklikler öngörülüyor.

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, belirlenen yeni harçlar şöyle sıralanıyor:

Ticaret yetki belgeleri:

Kuyumcular (şubeler dahil): 30.000 TL

İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti: 20.000 TL

Taşınmaz ticareti yetki belgesi: 20.000 TL

Özel sağlık kuruluşları:

Muayenehane uygunluk belgesi: 20.000 TL

Özel poliklinik ruhsatı: 30.000 TL

Tıp merkezi ruhsatı: 50.000 TL

Ağız ve diş sağlığı merkezleri:

Diş muayenehanesi: 20.000 TL

Diş polikliniği: 30.000 TL

Diş merkezi ve hastanesi: 40.000 TL

Veteriner hizmetleri:

Muayenehane ruhsatı: 10.000 TL

Poliklinik ruhsatı: 20.000 TL

Hayvan hastanesi ruhsatı: 40.000 TL

Kıymetli madenler sektörü:

Rafineri kuruluş/ faaliyet izni: 7.500.000 TL

Aracı kurum/kuruluş izinleri: 5.000.000 TL

Ticari havacılık ruhsatları:

Yolcu ve yük taşımacılığı (tarifeli + tarifesiz): 2.000.000 TL

Sadece tarifesiz taşımacılık: 1.500.000 TL

Sadece yük taşımacılığı: 1.000.000 TL

Hava taksi işletmeleri: 500.000 TL

Genel havacılık işletmeleri: 100.000 TL

Turizm işletmeleri:

Dördüncü sınıf tesis: 367.000 TL

Üçüncü sınıf tesis: 612.200 TL

İkinci sınıf tesis: 734.800 TL

Birinci sınıf tesis: 980.400 TL

Lüks sınıf tesis: 1.470.800 TL

BÜYÜKŞEHİRLERDE HARÇLAR İKİ KAT

Yeni yasa teklifine göre, büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ve nüfusu 30 binden fazla olan ilçelerde bu harçlar bir kat artırımlı uygulanacak. Örneğin; Ankara’da Çankaya’da kuyumculuk yapan bir işletme yıllık 60.000 TL harç öderken, nüfusu 30 binin altında kalan Güdül’deki kuyumcu 30.000 TL ödeyecek.

KİRA İSTİSNASI KALKIYOR

Yasa teklifiyle birlikte, mesken kira gelirlerine uygulanan 47 bin TL’lik istisna kaldırılıyor. Ancak emekli, malul, dul ve yetim aylığı alanlar bu istisnadan faydalanmaya devam edecek. Yeni düzenleme 1 Ocak 2026’dan itibaren yürürlüğe girecek.

Sıfır ve ikinci el araç satışlarında, noterlerde satış bedeli üzerinden binde 2 oranında ve en az 1.000 TL noter harcı alınacak.

PRİM ORANLARI ARTIYOR

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, torba yasayla sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirterek, şu açıklamayı yaptı:

“Doğum hariç borçlanma prim oranı yüzde 32’den yüzde 45’e çıkarılmakta ve durdurulan Bağ-Kur sigortalılık sürelerinin ihya prim oranının da yüzde 45 olarak belirlenmesiyle sistemin aktüeryal dengesine katkı sağlanmaktadır. Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranındaki işveren hissesi, yüzde 11’den yüzde 12’ye çıkarılıyor. İmalat dışı sektörlerdeki işverenlere sağlanan 4 puanlık Hazine prim teşviki 2 puana indiriliyor, genç girişimci prim desteği de kaldırılıyor. Bu adım, kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlamaktadır. Prime esas kazanç üst sınırı asgari ücretin 7.5 katından 9 katına çıkarılıyor. Bağ-Kur’lu işverenler için de alt sınırın 1.5 veya 3 katı olarak uygulanmasıyla hem sistemin sürdürülebilirliği sağlanmakta hem de sigortalılarımızın emekli aylıklarının iyileştirilmesine zemin hazırlanmaktadır.”

Prim üst sınırı asgari ücretin 7.5 katından 9 katına çıkarılırken, Bağ-Kur’lu işverenler için alt sınırın 1.5 veya 3 katı olarak uygulanması öngörülüyor.

VAKIF ÜNİVERSİTELERİNE ZAM SINIRI

Vakıf üniversitelerinde 1. sınıf ve hazırlık sınıfı dışındaki sınıflarda öğrenim ücretleri artık mütevelli heyetler yerine YÖK’ün belirleyeceği esaslara göre belirlenecek. Artış oranında ÜFE ve TÜFE dikkate alınacak.

EMLAK VERGİSİ DE SIRADA

Güler, emlak vergileriyle ilgili çalışmanın tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, "Emlak vergileri ile ilgili çalışıyoruz. Önümüzdeki hafta tamamlanma ihtimali var. Daha dengeli daha adil bir oran için çalışıyoruz" dedi. Yeni düzenlemenin önümüzdeki hafta Meclis’e gelmesi bekleniyor.