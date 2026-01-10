Elektriğe zam mı geliyor? Başkan sinyali verdi, kulislerden oran çıktı!

Elektriğe zam mı geliyor? Başkan sinyali verdi, kulislerden oran çıktı!
Yayınlanma:
EPDK Başkanı'nın elektriiğe zam yapılabileceği sinyalinin ardından kulislerde konuşanlar zam ihtimalini güçlendirdi.

Yeni yıla girerken milyonlarca tüketici zam endişesiyle bekliyor. Dün Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz şu ifadelerle sinyali vermişti:

"Şubat ayında hesap yapacağız, yine bir düzenleme yapabiliriz. 4 senede enflasyon yaklaşık yüzde 400'lere ulaştı, elektriğe 4 senede yapılan zam yüzde 89 seviyesinde. En az zammın yapıldığı sektör elektrik."

Elektrik fiyatlarına zam sinyalini veren EPDK Başkanı Yılmaz'ın bu açıklamasının ardından kulislerden de tüketiciyi kara kara düşündürecek haber geldi.

BU ZAM ORANLARI KONUŞULUYOR

2024/05/08/elektrik-faturasi.jpg

Mustafa Yılmaz'ın açıklamalarının ardından elektrik zammı kulislerinin hızlandığını söyleyen Gazeteci Olcay Aydilek şunları aktardı:

"Kulislerde, dağıtım bedelinin yüzde 25-30 düzeyinde artırılabileceği konuşuluyor. Konut tarifesinde en az yüzde 15 artış bekleniyor. Sektör, şubat (yüksek olasılık) veya marta işaret ediyor."

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

