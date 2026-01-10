Elektriğe zam mı geliyor? Başkan sinyali verdi, kulislerden oran çıktı!

Yeni yıla girerken milyonlarca tüketici zam endişesiyle bekliyor. Dün Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz şu ifadelerle sinyali vermişti:

"Şubat ayında hesap yapacağız, yine bir düzenleme yapabiliriz. 4 senede enflasyon yaklaşık yüzde 400'lere ulaştı, elektriğe 4 senede yapılan zam yüzde 89 seviyesinde. En az zammın yapıldığı sektör elektrik."

EPDK'nın elektrik bedelleri resmen açıklandı

Elektrik fiyatlarına zam sinyalini veren EPDK Başkanı Yılmaz'ın bu açıklamasının ardından kulislerden de tüketiciyi kara kara düşündürecek haber geldi.

BU ZAM ORANLARI KONUŞULUYOR

Mustafa Yılmaz'ın açıklamalarının ardından elektrik zammı kulislerinin hızlandığını söyleyen Gazeteci Olcay Aydilek şunları aktardı:

"Kulislerde, dağıtım bedelinin yüzde 25-30 düzeyinde artırılabileceği konuşuluyor. Konut tarifesinde en az yüzde 15 artış bekleniyor. Sektör, şubat (yüksek olasılık) veya marta işaret ediyor."