Herkes zamları konuşuyor ama vergi uzmanı uyardı: Asıl belirleyecek olan Erdoğan!
Yeniden değerleme oranının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 2026'da tepeden tırnağa gelecek zamlar da resmileşti. Ancak Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, zammı asıl belirleyecek olan kişinin Erdoğan olduğuna dikkati çekti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vatandaşın cebini doğrudan etkileyecek olan 2026 yılı vergi ve harç artış oranını resmileştirdi. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi. Bu oranla birlikte ehliyetten pasaporta, trafik cezalarından IMEI kayıt ücretine kadar iğneden ipliğe her şeye zam yağacak.

ŞİMŞEK TANSİYON DÜŞÜRMEYE ÇALIŞTI

Resmi Gazete'de yayımlanarak resmileşen zamlar büyük tepki çekerken Hazine Ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek artışların bu oranın altında tutulması için "çalıştıklarını" savundu.

Gündeme bomba gibi düşen zamların ardından Vergi Uzmanı Ozan Bingöl asıl zamları belirleyecek ismin AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi.

"ÖNEMLİ OLAN..."

Bingöl sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Yeni bir oran yok. Yeniden Değerleme Oranı 3 Kasım tarihinde belli olmuştu zaten. Sadece ilgili mevzuat gereği bugünkü Resmî Gazetede yayımlanarak malumun ilamı olmuş oldu. Bundan sonra önemli olan, 31 Aralık tarihine kadar Cumhurbaşkanının yetkisini kullanıp kullanmayacağıdır."

GELECEK ZAMLAR

Yüzde 25,49'luk yeniden değerleme oranı, 1 Ocak 2026 itibarıyla hayatın her alanına yansıyacak. Cep yakacak tarifeler ise şu şekilde tahmin ediliyor:

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

