Mehmet Şimşek vekillerin yüzüne baka baka söyledi: "Vergi yükümüz yüksek değil"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2026 yılı bütçesine ilişkin sunumunu Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda gerçekleştirdi.

Şimşek, “Finansal istikrarımızın güçlenmesiyle birlikte ülkemize yönelik risk algısı da iyileşiyor” derken, vergiye ilişkin değerlendirmesi dikkat çekti.

Bütçe Komisyonu'ndan yeni vergiler mi çıkacak?

2026 YILI BÜTÇESİ KOMİSYONDA GÖRÜŞÜLÜYOR

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Komisyon gündeminde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesi ile birlikte;

Gelir İdaresi Başkanlığı,

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı,

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK),

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK),

Kamu İhale Kurumu (KİK),

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK),

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK)

bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları da yer aldı.

Ayrıca, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Yatırımcı Tazmin Merkezi ve Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.’nin de Sayıştay raporları komisyon gündeminde yer alıyor.

VERGİ YÜKÜ YÜKSEK DEĞİLMİŞ AMA VERGİDE ENFLASYON DÜZENLEMESİ

Sunumunda ekonomik istikrar ve mali disiplin vurgusu yapan Bakan Şimşek, “Finansal istikrarımızın güçlenmesiyle birlikte Türkiye’ye yönelik risk algısında da gözle görülür bir iyileşme yaşanıyor” dedi.

Şimşek, sunumunda, şu değerlendirmelerde bulundu:

"-Kur Korumalı Mevduat’tan çıkışı başarıyla yönetiyoruz. 24 Ekim 2025 itibarıyla 171 milyar liraya gerileyen bakiyenin yıl sonunda 5 milyar liranın altına inmesini bekliyoruz.

-Vergi ve harçlardaki güncellemenin yeniden değerleme oranı yerine enflasyon hedeflerini dikkate alarak bütçe imkânları doğrultusunda daha düşük oranda yapılması da gündemimizde.

-Vergi yükümüz uluslararası kıyaslamalara oranla yüksek değil. Türkiye yüzde 23,5 ile OECD'de vergi oranları en düşük 5 ülkeden biri.

Şimşek'in can simidi vergi oldu: 2 bin 335 mükellef için düğmeye basıldı!

Ozan Bingöl bir depo motorindeki vergiyi açıkladı: Gaza bastıkça vergi ödüyorlar!

-2026 yılında bütçe açığını yüzde 3,5 olarak hedefliyoruz. Faiz hariç harcamalarda 2025 yılına göre 0,7 puanlık bir artış öngörüyoruz.

-'Tasarruf Tedbirleri Bilgi Sistemi' ile 257 kamu idaresini yakından takip ediyoruz. Bugüne kadar bin 958 harcama biriminde denetim gerçekleştirdik, denetim raporlarını Cumhurbaşkanlığı ve ilgili idarelerle paylaştık.

-Finansal istikrarımızın güçlenmesiyle ülkemize yönelik risk algısı da iyileşiyor. Program öncesi 700 baz puana kadar yükselen risk primimiz 250 baz puanın altına geriledi.

-2025 yılında 2024 yılına benzer ılımlı büyüme bekliyoruz.

Yeni vergi düzenlemeleri Meclis'ten geçti!

-Kamu maliyesine ilişkin reform taslağı hazırladık. Kamu İhale ve KİT yönetişim reformu ile yerel yönetim mali kuralları hakkındaki taslakların meclise sunulmasını bekliyoruz.

-Ekim 2025 itibarıyla uzun vadeli ve uygun koşullu yaklaşık 13,6 milyar dolar finansman sağladık. Bu tutar yıllık bazdaki en yüksek rakamdır."