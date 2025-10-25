Ozan Bingöl bir depo motorindeki vergiyi açıkladı: Gaza bastıkça vergi ödüyorlar!

Akaryakıt fiyatlarında haftanın başında gelen 1 liralık indirimin sevinci kısa sürdü.

Arabası olanlara kötü haber geldi. Akaryakıt ürünlerinden motorine cuma gece yarısından itibaren 3,04 liralık dev zam geldi. Zam tabelaya yansıdı.

ZAM BÜYÜK

Cumartesi yani bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 3,04 TL zam geldi.

OZAN BİNGÖL AÇIKLADI: BİN 380 LİRA VERGİ

Zam sonrası değerlendirmede bulunan vergi uzmanı Ozan Bingöl 60 litrelik depoda ödenen vergi miktarını açıkladı.

Bingöl sosyal medya hesabı X'ten şunları kaydetti:

"Dün gelen 3 liralık zam ile birlikte Ankara’da motorinin litre fiyatı 56,43 TL oldu.

-56,43 TL olan motorinin 22,40 TL’si vergilerden (ÖTV+KDV) oluşmaktadır.

Örneğin;

-60 litrelik 2.041 liraya dolan bir depo motorin için 1.344 lira da vergi ödeyip 3.385 TL’ye almış olacağız."

Akaryakıta dev zam geldi!

BRENT DÜŞÜNCE İNDİRİM GELMEDİ AMA YÜKSELİNCE ZAM BÜYÜK OLDU

Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar ile vergi düzenlemelerinin etkisiyle akaryakıt fiyatlarında sık sık değişiklik yaşanıyor. Ancak bu değişim, genelde indirim yönlü olmuyor.

Sigara ve cep telefonlarında ÖTV düzenlemesi! İndirim mi gelecek zam mı?

Brent petrolde son zamanlarda sert düşüşler yaşanıyordu. Geçtiğimi haftalarda varili 67-68 dolardan işlem gören Brent petrolde fiyatlar 60 dolara kadar gerilemişti. Bu düşüş geçtiğimiz günlerde bir liralık indirim olarak yansımıştı.

Motorine 22 Ekim'de indirim gelmiş, litre fiyatına 1.30 lira indirim yapılmıştı.

Brent petrol fiyatları yeniden 64-65 dolara tırmanınca zam hemen geldi.