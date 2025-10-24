Sigara ve cep telefonlarında ÖTV düzenlemesi! İndirim mi gelecek zam mı?

Sigara ve cep telefonlarında yeni zam sinyali! Resmi Gazete'de hem sigarada hem de cep telefonlarında ÖTV düzenlemesine gidildi. Yeni düzenleme ile iki gruba da zam yapılmayacağının öngörüldüğü öne sürüldü. İki grupta fiyat değişikliklerinin olup olmayacağı takip ediliyor.

Sigara ve bazı cep telefonlarında özel tüketim vergisi (ÖTV) oranları yeniden düzenlendi. Konuya dair Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yayımlanan yeni kararla, sigaralarda ÖTV oranı ile asgari maktu ve maktu vergi tutarı yeniden belirlendi. Bu karar ile sigaraların ÖTV oranı yüzde 50'den yüzde 45'e indirildi ancak maktu vergi tutarları artırıldı.

BAKANLIK KAYNAKLARI NE DİYOR?

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgilere göre, maktu vergi tutarlarında, ÖTV indirimi nedeniyle herhangi bir vergi kaybı olmayacak şekilde artışa gidildi.

Bakanlık kaynaklarına göre sigaraların maliyet ve benzeri unsurlarında yaşanabilecek artışların, perakende satış fiyatlarını yükseltmesiyle oluşturacağı enflasyonist etkinin sınırlandırılması amaçlandı.

CEP TELEFONLARI İÇİN ÖTV DÜZENLEMESİ

Bir diğer kararla da bazı cep telefonları için ÖTV oranlarına esas matrahlar yeniden belirlendi.

Yeni karara göre göre, ÖTV matrahı 4 bin 500 lira ve altı olan cihazlar için yüzde 25, matrahı 4 bin 500-9 bin lira olan cihazlar için yüzde 40, diğerleri için ise yüzde 50 vergi uygulanacak.

Bakanlık kaynakları bu adımın bazı cep telefon fiyatlarında indirime dahi neden olacağını ifade etti.

