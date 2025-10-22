Bütçe Komisyonu'ndan yeni vergiler mi çıkacak?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Bütçe komisyonunda Merkez Bankası Başkanı Karahan'a tepki gösterildi

Komisyon, AKP’nin geçen cuma günü TBMM’ye sunduğu 36 maddeden oluşan "Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ni görüşüyor.

"ARTIŞLAR DOĞRUDAN HİZMET FİYATLARINA YANSIYACAK"

Komisyonda konuşan CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, noter harçları ve ruhsat ücretlerine ilişkin düzenlemeleri işaret ederek, "Tablo çok net. Şimdi doğrudan hizmet fiyatlarına yansıyacak ruhsat bedellerinde bir defa alınan harcın her yıl alınıyor olması. Burada idarenin yapması gereken bence bu tip dönemsel çözümlerden ziyade 'bizim müflis tüccar eski defterleri karıştırır' derler, diş hekiminden kuyumcuya, veterinerden turizm işletmelerine kadar geniş kesime yıllık ruhsat bedelleri konacağına bence iktidar kanadı tasarruf tedbirlerini uygulasa kendi harcamalarında biraz daha denetime gitmeli. Zaten esnaflar, küçük esnaf zor ayakta duruyor" diye konuştu.

"İKTİDARIN KENDİ TASARRUF TEDBİRLERİNİ UYGULAMASI ÇOK DAHA DOĞRU OLACAK"

Özel hastaneler ve veterinerlerin işlerinde çok gerileme olduğuna dikkat çeken Genç, şunları kaydetti:

"Şimdi meşhur şehir hastanelerine de gidiliyor. Orada da insanlar sırada, kuyrukta tedavi imkanları giderek zorlaşıyor. Sağlığa erişemiyorlar. Şimdi bu yöntemle bu artışlar doğrudan fiyatlara yansıtılacak. Vatandaşın hizmet alımı, sağlık hizmet alımı zorlaşacak. Zaten krediye ulaşmakta zorlaşıyor esnaf, küçük işletmeler, bu yöntemle piyasadaki döngü daha da zorlaşacak. Ben burada tekrar gözden geçirmesini talep ediyorum. Doğru bir yaklaşım olduğunu düşünmüyorum. Bence iktidarın kendi tasarruf tedbirlerini uygulamasının çok daha doğru olacağını düşünüyorum."