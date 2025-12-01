Valilik açıkladı: Kış boyu ziyarete kapalı olacak

Yayınlanma:
Ardahan Valiliği, Çamlıçatak ormanlığındaki Cemal Tural Tabiat Parkı'nın kış boyunca ziyarete kapatıldığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, işletmeciliğini Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün yürüttüğü Cemal Tural Tabiat Parkı bölgesinde, hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü belirtildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Hava sıcaklıklarının eksi derecelere düşmesi ve alandaki suların donması nedeniyle tabiat parkı, 1 Aralık itibarıyla kış mevsimi boyunca ziyarete kapatılmıştır. Parkımız, koşulların elverişli hale gelmesiyle birlikte ilkbahar döneminde yeniden ziyarete açılacaktır. Cemal Tural Tabiat Parkı, güvenlik amacıyla 7/24 fotokapan sistemleriyle izlenmektedir. Ziyarete kapalı dönemde alana izinsiz giriş yapan kişiler hakkında yasal işlem uygulanacaktır."

Kaynak:AA

Türkiye
15 gündür toprak altında: Şantiye müdürü hala bulunamadı
Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı! Önce askeri araca sonra da otomobile çarptı!
Antalya’da mide bulandıran olay! Savaştan kaçan Ukraynalı çocuklara istismar skandalı