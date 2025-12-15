"Alın Galatasaray'ı şampiyon yapın!"

Trabzonspor-Beşiktaş maçından sonra çarpıcı bir açıklama geldi. Ulaş Özdemir, "Bu maçın temelleri geçen hafta atıldı. Dursun Özbek'le Hacıosmanoğlu ne konuştu, açıklansın" dedikten sonra ekledi: "Alın Galatasaray'ı şampiyon yapın."

Süper Lig'deki kritik maçta Trabzonspor ile Beşiktaş, 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmada hakem kararları çok tartışılırken, bu sonuçla haftaya ikinci sırada giren Trabzonspor ile lider Galatasaray arasındaki puan farkı 4'e çıktı.

Maçta en çok tartışılan kararlar ise Beşiktaşlı Orkun Kökçü'nün sarı kart. Toure'nin de kırmızı kart görmesiydi. Orkun Kökçü'nün direkt kırmızı kart görmesi gerektiğini ileri süren yorumcular da oldu.

"BU MAÇIN TEMELLERİ GEÇEN HAFTA ATILDI"

Yorumcu Ulaş Özdemir, A Spor canlı yayınında maçtan sonra çok çarpıcı iddialarda bulundu.

Özdemir, "Bu maçın temelleri geçen hafta atıldı. Onauchu geçen hafta haksız yere sarı kart gördü ve cezalı duruma düşürülerek bu maçta oynamaması sağlandı. Bu beraberlik kimin işine geliyor; Galatasaray'ın işine geliyor" dedi.

Mustafa Çulcu: Kırmızıyı çıkaramadı! Açık ofsaytMustafa Çulcu: Kırmızıyı çıkaramadı! Açık ofsayt

Özdemir şöyle devam etti:

"Galatasaray'ı her sezon şampiyon yapsan ne olur, yapmasan ne olur? Alın yapın kardeşim ya! Alın yapın! Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, Dursun Özbek ile yaptığı görüşmeyle ilgili olarak "Ben açıklarım" dedi. Dursun Özbek, "Aman dur açıklama, bu konu burada kapansın" dedi. Niye ne var, ne konuştunuz?”

