Galatasaray'da Icardi ve Osimhen çıkışı: Dursun Özbek Fransızlara açıkladı

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Monaco ile oynanan maç için gittiği Fransa'da yaptığı açıklamalar ortaya çıktı. Özbek, Icardi ve Osimhen'le ilgili olarak da konuştu.

Sarı kırmızılı kulübün başkanının Monaco TV'de yayınlanan röportajında sorulara şu yanıtları verdi:

- Galatasaray’ı çalıştırmak için teknik direktörlük yapmak için her türlü baskıyla başa çıkabilmeniz gerekir. Her maç yaklaşık 50 bin kişinin önüne çıkıyorsunuz. Her maçta onların önünde başarılı olmalısınız. Bu şartlar altında kalitenizi göstermek için de bir fırsat oluşuyor. Elbette bu durum, maçlarda teknik ekip ve oyuncular üzerinde ciddi bir baskı yaratıyor.

- UEFA Kupası’nı kazandık. 2000 yılında Süper Kupa finalinde Real Madrid’i yenerek kupayı kaldırmış ve Monaco’da muhteşem bir gece de yaşamıştık. O tarihten 25 yıl sonra bir Şampiyonlar Ligi maçı için yine Monaco’dayız. Amacımız Şampiyonlar Ligi’nde de başarılı olmak. Taraftarlarımız bizden bunu bekliyor. Türkiye’nin en fazla şampiyon olan takımıyız, Türk kulüpleri arasında birinciyiz. Artık taraftarlarımız Avrupa’da da başarı istiyor. Bu sezon oldukça güçlü bir kadromuz var. Şampiyonlar Ligi’nde adım adım ilerlemek istiyoruz. Öncelikli hedefimiz ilk 24 içinde yer almak. Sonrasında ne kadar ileri gidebileceğimize bakacağız.

"O NESLİN TAMAMI GALATASARAYLI OLACAK"

- Dries Mertens de mükemmel bir oyuncuydu. Bugün ise esas olarak Icardi ve Osimhen var. Bu, gerçekten çok güçlü bir hücum hattı. Mauro Icardi ve Victor Osimhen ile çok etkili bir hücuma sahibiz.

- Yeni jenerasyon Icardi’yi çok seviyor, özellikle çocuklar. 8–12 yaş arasındaki çocuklar Icardi’ye hayran. Şimdi Osimhen de var, onu da çok seviyorlar. 5 ya da 10 yıl sonra, o neslin tamamı Galatasaraylı olacak.